芬蘭海灣85米深海底發現「沉沒商船」船身完整　17世紀荷蘭貿易推手

實習記者簡立宇／綜合報導

進行芬蘭海域沈船研究20年的「Badewanne」，在波羅的海尋找2次世界大戰的船隻殘骸時，意外在芬蘭海灣河口水深85公尺的地方，發現400年前的福祿特帆船（Fluyt），這是17世紀的代表船型，是荷蘭發展世界貿易的重要功臣之一。

綜合外媒報導，潛水團隊成員一看見這艘船，就意識到「它可能是更古老的東西」，但是船體保存的非常完整，可能受過拖網漁船撞擊，只有船桅跟甲板有些損壞。根據它損毀的痕跡來看，研究人員推測它是在暴風雨中翻覆，幾乎沒有撞到岩石，當然也有可能是在航行路上漏水沉船。

▼潛水團隊在85公尺深的水底發現400年歷史的福祿特船。（圖／翻攝自Facebook／Badewanne）





斯德哥爾摩大學海洋考古學助理教授艾里克森（Niklas Erikson）判斷後證實，該船是17世紀早期船型的代表，從它損壞的方式與船尾結構，可以知道它就是福祿特帆船。有了這個遺跡，可以研究船隻發展，並了解奠定全球化的基礎工具。

雖然人類有潛入百米深的世界紀錄，台灣在2017年也有潛入水下96公尺的國內最深紀錄，但潛水人員共進行2次85公尺的潛水還是非常辛苦，如果要獲得更多資料還得近一步下潛收集圖像。

▼福祿特帆船模型。（圖／wiki cc 3.0）

福祿特是荷蘭式帆船，一開始設計成專門的貨物運送船。源自16世紀的尼德蘭，為了方便越洋運貨，將空間與船員效率提升成最大值。這種船廉價而可以大量製造，然而對海盜來說是較容易得手的目標。福祿特帆船是17世紀荷蘭海運帝國崛起的重要功臣。該船能搭載12至15門加農砲，平均重200到300噸、長24.4公尺。