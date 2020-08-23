實現弒母夢狂歡！他40刀捅殺繼父＆母親　「秒Call傳播妹泡酒吧」爛屍擺房4天

▲男子殺害母親跟繼父之後到酒吧狂歡4天。（圖／翻攝自West Midland Police）

記者陳亭伃／綜合報導

英國西米德蘭茲郡2月份發生一起恐怖弒親案。25歲男子恰納（Anmol Singh Chana）持刀殺害了52歲的母親蔻兒（Jasbir Kaur）與繼父巴珊（Rupinder Singh Bassan），犯案後更直接把屍體放在家中4天，接著找了伴遊辣妹去酒吧狂歡，直到被逮捕，警方對於洽納冷血的處理方式感到相當不可置信。

根據英國《鏡報》報導，恰納犯案當天持刀對蔻兒、巴珊連砍40多刀，直到兩人斷氣之後，他又將兩人屍體拖到另外一個房間並鎖上，接著4天恰納都在酒吧狂歡，彷彿在慶祝自己做了一件大事。

直到蔻兒的女兒遲遲無法聯繫上母親，於是報警。警方經過調查來到恰納的家中，才發現兩具屍體早已開始腐爛，且死狀相當悽慘。據悉，恰納在案發前，曾偷開了巴珊的車外出，兩人爆發口角，恰納還咬傷巴珊的手指。

恰納在犯案之後，拿走了母親的錢存入銀行，接著去酒吧喝酒、打撞球，警方也在恰納的家中找到一把滿是血跡的軍刀。檢方表示，恰納對於刀具有恐怖的癡迷，甚至對蔻兒也有怨恨，甚至說過要將母親用刀分屍、將熱油倒進母親喉嚨之後，把頭拿去鍋子煎。

蔻兒的女兒表示，自己的母親與父親都是很好的人，充滿熱心，卻被自己的兒子殺害，甚至還在開庭時維護自己的利益，真的非常令人反胃。訊後恰納被以殺人罪起訴，判處無期徒刑。

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