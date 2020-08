殺子蹲牢才出來！他拐8歲女童上車　公路旁「硬騎發洩」完事後剁手棄屍紀念…

▲塔茲遭到變態性侵後剁手。(圖/翻攝自CHANGE.ORG)

記者陳亭伃/綜合報導

南非一名變態殺人魔曾因殺掉親生兒子,好不容易熬完刑期之後出獄,但卻毫無悔改之意。這名殺人魔日前被破獲誘殺一名8歲女孩,且還曾性侵、虐打她,女孩屍體發現時,被丟棄在一處公路旁,且一隻手還遭到鋸斷,死相悽慘。

根據英國《鏡報》報導,54歲的龐格(Moehydien Pangaker)過去因為殺害親生兒子入獄,甫出獄不久的他卻馬上犯下震驚當地的殺人案。一名8歲女孩塔茲(Tazne van Wyk)的屍體被發現在一處公路旁,警方循線追查,發現龐格有極大的嫌疑,且發現塔茲生前在一間商店內買糖果,遇到龐格之後便遭到拐走。

據悉,龐格在看見塔茲之後,興起了歹念,於是上前將她拐騙到火車站,上車之後就在公路一旁暴力性侵,之後拿了鈍器重擊其身體、頭部造成多處重傷後身亡。警方發現塔茲的遺體時,她的一隻手更遭到鋸斷;龐格除了此案件之後,過去還面臨11項性侵指控,包括攻擊、誘拐、性侵亂倫等罪。

法官開庭時,塔茲的父親帶著悲痛的心情前往旁聽,在訊問結束後,塔茲父親問龐格:「為什麼你要這麼做,你這麼大一個人卻對嬌小的孩子如此?」當下龐格並未回答,隨即遭到帶走。如今將清算所有龐格的罪刑擇日宣判刑罰。

Dad who killed his son 'raped and murdered girl, 8, before sawing her hand off'https://t.co/jLPqHv1ADp pic.twitter.com/WK6Avbcjnt