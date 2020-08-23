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長子染疫亡…結縭62年夫妻「2天後」也病逝　死亡時間只差2小時

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▲▼美國結縭62年夫妻在兒子病逝2天後也死亡。（圖／翻攝自Facebook／Governor Phil Murphy）

▲美國結縭62年夫妻在兒子病逝2天後也死亡。（圖／翻攝自Facebook／Governor Phil Murphy）

記者張方瑀／編譯

美國新冠肺炎確診數超過560萬，高居全球第一。紐澤西州州長墨菲日前表示，該州有一對結婚62年的夫妻和51歲的兒子都染疫，結果這對夫妻在兒子病逝後2天過世，兩人死亡時間相差不到2個小時，一個家庭頓失三位至親，也是許多疫情風暴下的美國家庭寫照。

紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）日前在記者會中表示，該州有一對結婚62年夫妻，85歲的佛雷達（Larry Freda）與83歲的薇奇（Vicki Freda），他們的大兒子約翰（John Freda）在4月底確診新冠肺炎，不久後就病逝。

結果沒想到這對夫妻在2天後也相繼過世，兩人的死亡時間差不到2小時；當地官員透露，賴瑞和薇奇也是因為染疫而病逝。

墨菲說，佛雷達一家痛失三位至親，年僅51歲的約翰留下了三個稚子，他們是許多疫情風暴下的美國家庭寫照，「佛雷達一家非常清楚新冠肺炎所帶來的可怕威力，我們必須為他人著想，為我們的家人和社區著想，把共同利益置於一切之上。」

根據約翰霍普金斯大學數據，美國新冠肺炎確診數已達566萬8245例，造成17萬6362人死亡。而紐澤西州確診數超過19萬，死亡人數達1萬5943人；而確診人數最高的州則為加州的66.5萬人，其次則為德州的59.9萬人與佛州的59.8萬人。

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We remember Larry and Vicki Freda, and their son, John. One family. John was a proud Jersey product all the way. He had...

Governor Phil Murphy 發佈於 2020年8月12日 星期三

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