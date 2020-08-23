安倍開啟「省電模式」！連續3天只上半天班　取消所有應酬

▲日本首相安倍晉三驚傳身體狀況堪憂。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本首相安倍晉三日前驚傳健康亮起紅燈，被人直擊前往慶應大學附設醫院長達7個半小時，更分別被週刊爆料在官邸辦公室吐血、爆吐含有鮮血的嘔吐物。儘管安倍晉三本人出面闢謠表示，只是例行的健康檢查，但首相身體狀況疑似「不太樂觀」。據悉，安倍晉三已經連續3天只上半天班，並大量減少出席會議，同時不安排晚間聚餐。

根據《共同社》報導，安倍晉三21日上午並未前往官邸辦公室工作，整個早上都在位於東京都的自家，直到當天下午1時20分左右才抵達官邸，分別會見了自民黨參議院幹事長世耕弘成與特助高鳥修一。高鳥修一結束會見後向媒體表示，「安倍首相與平常沒什麼特別的變化，我們也討論了一些對於經濟政策的想法。」

▲安倍晉三日前被拍到步出醫院。（圖／路透）



據悉，安倍在結束約20分鐘的新冠肺炎相關對策會議後便返家，在官邸僅停留4個半小時左右。事實上，安倍晉三已經連續3天開啟「省電模式」，每天只上半天班。根據官邸內部消息人士透露，安倍晉三自新冠肺炎疫情爆發後，就一直在工作，從未休息，因此幕僚們才想出工作半天的方法，希望能讓他盡可能休息。

官房長官菅義偉21日在電視節目被問到有關安倍的檢康狀況時表示，「並沒有感受到異樣。」

安倍晉三的連續在任天數將在24日超過前首相佐藤榮作，成為歷代連續就任天數最長的首相。而佐藤榮作其實是安倍外祖父岸信介的弟弟，再加上同為前首相的岸信介，三人被稱為「一家三宰相」。安倍晉三原本預定於27日出席由自民黨幹部舉辦的慶祝會，但也因為身體狀況被迫延期。