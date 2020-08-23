TikTok要告川普政府！　發言人喊「挑戰行政命令」：確保公司和用戶權益未受損

▲TikTok將挑戰川普行政命令的正當性。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國公司字節跳動旗下短影音社群軟體TikTok，因不滿美國總統川普的行政命令，計劃提起告訴，可能最早於美東時間下周一（24日）提出。

路透社周五獨家報導，TikTok計劃在24日提出告訴，挑戰川普對字節跳動和TikTok的禁制令。聲明中表示該公司在過去一年裡，不斷試著與美國政府協商，當局卻對此事缺乏關注，過程也充滿瑕疵。

公司發言人表示，「為了確保一切是依法進行，而且我們公司和用戶是被公平對待，我們沒有選擇，只好透過司法系統挑戰這道行政命令。」

川普於14日祭出行政命令，要求字節跳動（ByteDance）在90天內，切割並交易TikTok北美業務。字節跳動和潛在買家如微軟及甲骨文公司（Oracle），在商談交易條件及金額均有顯著的進展，不少字節跳動的美國投資人更可能因此受益，但現在出現了轉折。

中國抖音國際板「TikTok」短影音推出後，在美國、印度、澳洲、歐洲、日本和台灣均受到廣大歡迎，不過美國政府指出其情報顯示，全球用戶的隱私個資可能因此流入中國政府手中。

TikTok此前曾嚴正表明北京當局並未索求用戶個資，若有要求，TikTok也不會答應；然而受到中國法律規範，政府若要求公司提供用戶個資，公司實際上不能拒絕。