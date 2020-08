更新／郵寄投票大戰！美眾院通過250億美元紓困郵政署　川普要選民「缺席投票」

▲美國民主黨為多數黨的眾議院通過政府補助案,阻止民調落後的共和黨籍川普利用花費削減措施,使郵政署無法如期完成所有投票回送計票作業,影響大選公正性。(圖/路透)

美國眾議院於美東時間周六(22日)通過一項250億美元「紓困法案」,將資助郵政署完成今年總統大選的選舉作業。法案同時撤回郵政署最新的財政支出削減措施,以及禁止任何會拖慢郵寄投票流程的行為,直到明年為止。

根據《福斯新聞》(FOX News)報導,該項投票最終以257票比150票通過,26位共和黨員倒戈投下贊成票。川普和郵政總長德喬伊(Louis DeJoy)試圖以預算不足、疫情大流行等理由,在11月3日登場的總統大選期間,拖慢郵寄投票服務,影響最民意結果,因此民主黨罕見在夏天休會期召開「緊急議程」,緊急通過法案制衡。

眾議員特萊布(Rashida Tlaib)表示,美國正受到疫情大流行重創,現在連郵政總長都「被攻擊」,「我們把話說清楚:川普政府想要用專制手段破壞這場選舉,方法是透過操控郵政服務,凌駕投票的民意。」她說這並非陰謀論,川普政府的行為是法西斯主義,「我們絕不忍受這種事情」。事實上,德喬伊本人就是共和黨的主要捐款人之一。

共和黨人則把民主黨大聲疾呼的憂慮貶為陰謀論,表示郵政署並沒有財政困難,而且可以在大選期間處理好爆量的郵寄投票業務,因為郵政署有140億美元可動用財務,還能和財政部申請100億美元的貸款。眾議員卡莫(James Comer)則說,「就像通俄門和彈劾總統案一樣,民主黨人再次為了政治目的而一手捏造醜聞。」

川普在推特發文回應「郵政署紓困法案」,口徑與黨內同志一致,「郵政署的幾位代表已經一再澄清,他們不 需 要 金 援,也不會做出任何變動。這完全是另一個民主黨的惡作劇,為了政治目的把多餘的250億美元送出去。」他要選民們對民主黨領袖的決定「投下反對票」,再次慫恿大家缺席總統大選的投票。

