更新／郵寄投票大戰！美眾院通過250億美元紓困郵政署　川普要選民「缺席投票」

▲美國民主黨為多數黨的眾議院通過政府補助案，阻止民調落後的共和黨籍川普利用花費削減措施，使郵政署無法如期完成所有投票回送計票作業，影響大選公正性。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院於美東時間周六（22日）通過一項250億美元「紓困法案」，將資助郵政署完成今年總統大選的選舉作業。法案同時撤回郵政署最新的財政支出削減措施，以及禁止任何會拖慢郵寄投票流程的行為，直到明年為止。

根據《福斯新聞》（FOX News）報導，該項投票最終以257票比150票通過，26位共和黨員倒戈投下贊成票。川普和郵政總長德喬伊（Louis DeJoy）試圖以預算不足、疫情大流行等理由，在11月3日登場的總統大選期間，拖慢郵寄投票服務，影響最民意結果，因此民主黨罕見在夏天休會期召開「緊急議程」，緊急通過法案制衡。

眾議員特萊布（Rashida Tlaib）表示，美國正受到疫情大流行重創，現在連郵政總長都「被攻擊」，「我們把話說清楚：川普政府想要用專制手段破壞這場選舉，方法是透過操控郵政服務，凌駕投票的民意。」她說這並非陰謀論，川普政府的行為是法西斯主義，「我們絕不忍受這種事情」。事實上，德喬伊本人就是共和黨的主要捐款人之一。

▲角逐連任的總統川普，頻頻慫恿選民不要出門投票。（圖／路透）

共和黨人則把民主黨大聲疾呼的憂慮貶為陰謀論，表示郵政署並沒有財政困難，而且可以在大選期間處理好爆量的郵寄投票業務，因為郵政署有140億美元可動用財務，還能和財政部申請100億美元的貸款。眾議員卡莫（James Comer）則說，「就像通俄門和彈劾總統案一樣，民主黨人再次為了政治目的而一手捏造醜聞。」

川普在推特發文回應「郵政署紓困法案」，口徑與黨內同志一致，「郵政署的幾位代表已經一再澄清，他們不 需 要 金 援，也不會做出任何變動。這完全是另一個民主黨的惡作劇，為了政治目的把多餘的250億美元送出去。」他要選民們對民主黨領袖的決定「投下反對票」，再次慫恿大家缺席總統大選的投票。

出稿：0707

更新：0751