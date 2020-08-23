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美「金州殺人魔」性侵50多女冷殺逾12人　法院判11個終身監禁

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▲▼美國金州殺人魔（Golden State Killer）被判處11個終身監禁，不得假釋。（圖／路透）

▲美國金州殺人魔被判處11個終身監禁，不得假釋。（圖／路透）

文／中央社沙加緬度21日綜合外電報導

具有「金州殺人魔」稱號的美國越戰老兵迪安格羅，今天被加州的高等法院判處終身監禁不得假釋，且迪安格羅終於為他長達10多年使加州陷入恐慌的殘忍犯行向被害人道歉。

74歲的「金州殺人魔」（Golden State Killer）迪安格羅（Joseph James DeAngelo Jr.）因犯下13項一級謀殺罪，而被高等法院判處連續11個不得假釋的終身監禁。

但就在判刑前，迪安格羅起身向在場者致歉，他說：「我聽了你們所有人的陳述，每一個陳述，我對每一位我所傷害的人致歉。」

迪安格羅是一名越戰老兵，1970年代在加州擔任警察，他為人所知的犯案始於1975年，在加州中部沙加緬度（Sacramento）一帶，隨後擴及至全加州，屢屢趁著夜色闖入民宅強暴婦女，且許多被害人在床榻遇害身亡。

1970年代至1980年代犯案累累的迪安格羅最後一次做案後，已銷聲匿跡30多年，但調查人員透過DNA分析終於在2018年逮捕他，今年6月底他坦承曾犯下13項謀殺罪和數十起強暴、搶劫和綁架案。

看似神情憔悴的迪安格羅今天身穿囚服並坐著輪椅進入法庭，但法官判刑後，檢察官向記者出示一段迪安格羅在牢房裡行走自如的影片，指控他假裝虛弱博取同情。

檢察官貝克頓（Diana Becton）說：「在今天的判決後，迪安格羅再也不會威脅到我們的受害者，他永遠無法再傷害人。」

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