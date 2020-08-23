2月內2起！東京「滿月級神秘光球」7秒劃過夜空　攝影機清楚捕捉

▲東京夜空被亮度達「滿月級」、劃閃而過的光球照亮。（圖／翻攝自推特「ATOM_Cam_ATJ」）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本東京7月2日凌晨有民眾拍到光體劃過夜空，一度放射出熾白強光；本月21日晚間，許多民眾再次目睹東京夜空出現一顆放射強烈白光的球體，7秒後隨即消失不見。影片被上傳到各大社群網站後，引起網友們的熱烈討論。

根據日本「NHK」報導，東京21日晚間10點30分，東京灣上空閃現一顆光球，劃過天際的過程疑似正在燃燒釋放能量，刺眼強光一度照亮夜暮。NHK在東京晴空塔上正好有架設網路攝影機「Atom Tech」，記錄下光球從出現到隱沒的過程，而公司正在外頭奔波的員工，行車紀錄器也捕捉到同樣畫面。





▲藤井大一認為光球應是燃燒的隕石。（圖／翻攝自推特「ATOM_Cam_ATJ」）

報導指出，目前尚不清楚光球到底是什麼物體；同樣目睹「異象」的日本民眾也摸不著頭緒，各種臆測紛紛出籠，包括煙火、火箭、隕石等，但光球經過時既無聲音，也無其他可供辨識的線索。

神奈川縣平塚市博物館策展人藤井大一（Daichi Fujii）分析，這可能是木星軌道附近的小行星，墜入地球上空後產生的燃燒現象，若沒有被燃燒，隕石就會擊中陸地。