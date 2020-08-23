美軍最新「月光女神」降臨亞太　沿海斷層式監控解放軍





▲美軍「月光女神」（ARTEMIS）是由商用客機改裝而成的最新偵察機。（圖／翻攝自臉書「Program Executive Office, Aviation」）

文／中央社記者陳韻聿台北22日電

中共近期在黃海、東海、台海與南海軍演接連不斷，戰略專家指出，美軍已將最新式戰場偵察機「月光女神」（ARTEMIS）部署至印太區域，對共軍執行斷層式的高精度情蒐與監控。

美軍機艦近來在西太平洋動作頻仍，更數度在浙江與廣東沿海執行抵近偵察任務。國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲接受中央社採訪時指出，相關行動可視為美軍已進入戰場測繪與目標標定的「臨戰準備」。

他說，除了空軍RC-135、E-8C偵察機，以及海軍EP-3電偵機是南海常客，美國陸戰隊早已在兩棲突擊艦部署F-35B垂直起降戰鬥機，而陸軍也投入最新式戰場偵察機，以斷層掃描般的精度執行情蒐與監控。

蘇紫雲指出，美國陸軍6日在社群媒體宣布，已將最新式戰場偵察機「月光女神」（ARTEMIS）部署至印太區域。他研判，主要目的是評估美中開戰時，美國陸軍所能扮演角色，而此前美國陸軍在西太平洋的部署主要集中位在韓國的第8軍團，目標針對北韓。

ARTEMIS改裝自總部位於加拿大的龐巴迪（Bombardier ）公司「挑戰者」（Challenger）CL-650系列商用機。蘇紫雲說，ARTEMIS具「高精度偵測與操作系統」，透過地面掃描雷達，可在一萬公尺高空標定數百公里外的小型移動目標，包括飛彈機動發射車等戰術載具及水面艦艇。

此外，美國陸軍將ARTEMIS定位為用於戰場「深度感知」（deep sensing），能提供地面部隊遂行「多領域作戰」的縱深指揮管制能力。

另一方面，美國在台協會（AIT）罕見在臉書粉絲團發布第7艦隊（U.S. 7th Fleet）勃克級飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin, DDG 89）18日航經台灣海峽，加之甫上任的AIT重要官員具國安、軍事等專業。

蘇紫雲認為，以上跡象顯示美國的國安、外交圈正進一步整合對中政策，軍事方面更是陸、海、空軍及陸戰隊全員到齊，對中共展現「全軍破敵」作戰意志，並為馳援盟國預作準備。

蘇紫雲還以偵察機為例說，美國空軍E-8C偵察機是1980年代產物，原用於偵測華沙集團的地面部隊，而陸軍ARTEMIS則是現代科技新產品，兩者所運用的軍事科技及晶片技術有世代差距；這也間接凸顯台灣的晶片科技產業，在美中新式軍事裝備競爭的戰略地位。