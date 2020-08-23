國中生社頂公園失蹤！婦曾遇「紅髮大臉女」討內褲　全台魔神仔出沒地曝光

▲墾丁社頂公園多次傳出走失事件。（圖／CTWANT提供／翻攝自Google Maps）

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桃園一對夫妻日前帶著兒女到墾丁社頂公園旅遊，不料就讀國中的兒子途中突然離奇走失，直到5小時過後，才在滿州鄉港口吊橋附近找到人。事實上，社頂公園並非首次發生類似事件，1名老婦2008年間也在該處失蹤，5天後才被尋獲，她當時供稱自己被身材高大的紅髮女子帶走，讓人聽了不寒而慄，「魔神仔」傳說不脛而走。

「魔神仔」是台灣鄉野傳說中，一種誘導人類迷失野外的鬼怪，祂沒有一定形象，有時被認為是兒童、婦女或登山者的枉死鬼魂，唯一一致的是，迷失者被發現時大多呈現恍惚狀態，對失蹤期間的細節不太有印象，或僅記得有人拿雞腿、飯食等佳餚給自己吃，實際放入口中的卻是蚯蚓、青蛙或是昆蟲等物。

2008年7月，1名86歲的老婦和友人前往屏東社頂公園採野菇，途中突然人間蒸發，警方遍尋不著人影，直到5天4夜後才在梅花鹿復育區被發現，自稱她被「高大紅髮大臉的女性」帶走，對方還教自己食用月桃葉心果腹，後來她把內褲交出才脫困。

▲台東1名老翁上月走失，被尋獲時精神恍惚。（圖／CTWANT提供）



2011年6月，台南市左鎮區1名84歲老婦受困山區2天，後自行下山脫困，並表示「山上有人請我吃飯，還有人帶我回家睡覺」，且她全身乾淨無傷，令人匪夷所思；2014年6月，80歲彭婦隨旅行團至花蓮林田山旅遊，如廁後離奇失蹤，經調閱監視器發現她原本行動不便，當時竟健步如飛往山區走去，5天後在3公里外被尋獲，同樣聲稱被紅衣女子帶走。

此外，台東鹿野1名72歲老翁今年7月外出未歸，警員獲報後撥電話給對方確認位置，但他卻不斷重複「我旁邊有人叫我不要說」，後來在土地公廟旁草叢被尋獲時，全身都被藤蔓纏住，還不停地喃喃自語，讓警方毛骨悚然。正值農曆七月，各種靈異傳聞不斷，究竟是巧合或超自然力量作祟，只能說信者恆信。

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