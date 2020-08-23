澳洲確診屁孩「大便塗牆」！　竟害1600人慘遭感染

▲澳洲確診屁孩「大便塗牆」，污染飯店成疫情爆發地。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲新冠肺炎嚴峻，今年5、6月爆發第二波疫情後，境內確診人數快速增加，當地衛生部門近期公佈其感染源頭，發現是一個從海外歸來的四口之家，在墨爾本某個4星級酒店隔離檢疫時，2名孩子在房間牆上亂塗糞便，隔離期間還被允許外出散步，成為最嚴重的防疫破口。

根據澳洲《太陽先驅報》報導，澳洲維多利亞省 5、6月爆發第二波肺炎疫情，衛生部門發現90％以上的當地確診個案（約1600人），均可以追溯位在墨爾本的一間檢疫旅館，源頭為從海外歸國的一家四口，4人在歸國後出現症狀相繼確診，5月15日入住該檢疫旅館，反而造成疫情進一步擴大。

▲墨爾本一家四口確診，感染近1600人。（圖／路透）

原來這一家人住進旅館後，2名孩子在房間牆上亂塗糞便，污染了旅館的房間環境，後續又獲得外出的許可，可以在飯店的周圍散步，直到3天後才檢驗確診，此時他們已經接觸了非常多人，旅館隨後也查出2名保全、1名旅館人員確診，6月初確診者更增加到17人，隨後（感染者）就持續地上升。

維多利亞州衛福部流行病學專家查爾斯(Charles Alpren)表示，儘管還不能確定是保全或旅館人員先被感染，但源頭均與這一家人與污染的房間有關，詳細傳染途徑與是否還有其他人感染，仍要進一步調查釐清。