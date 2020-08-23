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雇主注意！　透過超商交寄勞保書表恐損效力

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保局提醒，雇主透過超商交寄勞保書表恐損效力。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

便利超商的便利性讓越來越多人依賴，隨著超商服務的推陳出新，舉凡繳費、宅配及列印等，提供國人快速便利的生活體驗。不過，勞動部勞工保險局提醒，投保單位如透過超商委託民間業者遞送加保申報表，依照勞動部過去函示規定，保險效力是以送達勞保局之日起算。

勞保局納保組組長黃錦儀指出，根據統計每月約有250件勞保書表透過超商寄送，雖然超商寄送並不是完全不行，只是勞保採申報制度，投保單位應依規定在勞工到職當日申報加保，其保險效力自表件送交勞保局或郵寄當日零時（郵寄以原寄郵局郵戳為憑）起算，如果投保單位是透過超商委託民間業者遞送加保申報表，以送達勞保局那天作為投保起算日，恐怕與投保單位交寄日有兩到三天的落差，造成延遲加保。

請繼續往下閱讀...

黃錦儀表示，現行的勞保書表遞送方式除透過郵局掛號、親至勞保局櫃台送件，投保單位也可多使用勞保局e化服務系統辦理申報業務，在勞工到職當日就可利用網路線上加保，省時、省錢、安全又便捷。

根據勞保局統計，截至今年6月止，已經有25萬8172家事業單位成為網路投保單位，約占整體57萬3330家投保單位的四成五，每月約有200多萬筆的加退保異動數，其中高達7成利用網路辦理。

黃錦儀說，今年1月起，勞保局開放申辦單位可線上預辦加退保，截至7月底，已有73萬455筆透過線上預約方式加退保。

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