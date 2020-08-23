　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

機械產業負成長「疫情衝擊未改善」　工商界喊：政府應速幫中小企業紓困！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼貨櫃,進口,出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,商港,貨輪,進出口貿易,基隆港。（圖／記者李毓康攝）

▲機械設備、石化產業都是負成長。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

台灣半導體產業、電子零件業受新冠肺炎（COVID-19）疫情急單效應，第二季與第三季的產值皆呈現正成長，不過，大環境仍相當嚴苛，整體經濟行為未提升，導致機械設備、石化產業都是負成長，市場認為，第四季仍會面臨經濟寒冬，「政府應要盡速準備紓困4.0！」

市場傳出中部許多業者7月「做三休四」，更要員工簽屬年假同意書，等於變相放無薪假，讓不少小老闆與員工擔心，在疫情影響之下，是否將出現倒閉潮；此外，在美國聯準會（Fed）為了避免疫情造成經濟蕭條，做出QE政策，進而使新台幣升值，影響台灣企業「出口競爭力」。

請繼續往下閱讀...

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希就直言，許多回流的台商、根留的產業，可能會因新台幣升值而被逼著出走，「因為匯率及關稅一直都是台灣機械業的痛」，也是出口競爭力的隱憂，市場也盼望政府能啟動紓困與防禦。

「政府要趕快出手，拯救中小企業！」工商界人士也認為，第四季經濟不樂觀，政府應可再發5000元以上的振興券刺激消費，不過也要考慮政府的預算夠不夠啟動；最主要的是，疫情尚未落幕，工商界也呼籲政府和立法院盡快啟動紓困、救援中小企業，包括降低營所稅、開放國際商務人士來台以整合廠商資源與人力等。

此外，台灣機械工業同業公會、台灣電機電子工業同業公會日前在簽訂合作意向書時，也建議政府在紓困方案中，除了提供製造業薪資補貼的資金紓困，也可逐步推動「技術振興」，以振興取代紓困，協助產業在疫情期間進行數位轉型，提升技術能量，將關鍵技術和產品留在台灣耕耘，也建立台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

▲▼貨櫃,進口,出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,商港,貨輪,進出口貿易,基隆港。（圖／記者李毓康攝）

▲新台幣升值，也影響台灣企業「出口競爭力」。（圖／記者李毓康攝）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
「52輕斷食」可能比168斷食法更適合你　醫生實驗3個月瘦9
憂偽陽性堅決不普篩！　2前衛生署長槓陳時中：別國都傻瓜做心酸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

機械產業負成長「疫情衝擊未改善」　工商界喊：政府應速幫中小企業紓困！

放無薪假「不影響退休金」！　勞保局：雇主要照原薪資提撥

大跳水！台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉曝：持股已大降至2成

遠洋運價漲勢起　陽明海運業績揚帆法人喊買

菜單標「時價」不敢點！害怕口袋不夠深　網驚：比主菜還貴

美經濟K型復甦　謝金河：台灣也形成台積電「一個人的武林」

第四季展望

2021年基本工資調漲至24k　四成二雇主降低徵才意願

銀行逆推飛航卡「里程加碼、機票折扣」　不出國也能買免稅品

看財報、研究產業　分享投資心法

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

社區禁止上樓！外送員1樓苦等　奧客爆氣嗆「你知道我爸是誰嗎」

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

「術後血水倒流鼻、全用針筒進食」 她經歷正顎手術後臉「腫得像球」

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

機械產業負成長「疫情衝擊未改善」　工商界喊：政府應速幫中小企業紓困！

放無薪假「不影響退休金」！　勞保局：雇主要照原薪資提撥

大跳水！台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉曝：持股已大降至2成

遠洋運價漲勢起　陽明海運業績揚帆法人喊買

菜單標「時價」不敢點！害怕口袋不夠深　網驚：比主菜還貴

美經濟K型復甦　謝金河：台灣也形成台積電「一個人的武林」

第四季展望

2021年基本工資調漲至24k　四成二雇主降低徵才意願

銀行逆推飛航卡「里程加碼、機票折扣」　不出國也能買免稅品

看財報、研究產業　分享投資心法

CBA／劉錚轉戰上海！　傳千萬台幣重金網羅

30歲之後「越來越有錢」3星座！　雙魚脫胎換骨…TOP1水瓶錢滾錢「一夜致富」

《自殺突擊隊：集結》角色造型曝光！小丑女全新馬甲服「北半球掉出來」辣爆

台北女子馬／傅淑萍21K連霸　堅持跑步給學生正能量「多愛自己」

馬林魚拚季後賽交易大限改當買家　看上皇家2後援

獨／20年不見生父！　孫綻站家門口求相認「慘被認詐騙集團」

2月內2起！東京「滿月級神秘光球」7秒劃過夜空　攝影機清楚捕捉

做大腸鏡沒有徹底清腸「恐怕白做」專家一張表解釋低渣飲食哪些可以吃

首戰即終戰？　學者轟馬英九「像北京恐嚇台灣一樣」：邏輯錯誤！

機械產業負成長「疫情衝擊未改善」　工商界喊：政府應速幫中小企業紓困！

好療癒！爸拔打包大骨當尾牙禮物　柴樂壞「眼睛瞇成線」網：已融化❤

財經熱門新聞

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

只要選擇做這件事　勞退月領足足多15000元

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

朋友借錢買聯發科套牢在720元...他PO文求助

質疑土豪哥造假　本尊500萬對賭

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

「勞保破產，退休金沒了？」安啦！1秒搞懂勞退新制

下周油價擬漲0.5元　中油擬吸收漲價「九五汽油站穩24元大關」

謝金河：台灣形成台積電「一個人的武林」

勞退月領3萬！他用「4招」讓退休金變大

放無薪假「不影響退休金」！　勞保局：雇主要照原薪資提撥

萬華鹹酥雞2大包僅「125元」

遠洋運價漲勢起　陽明海運業績揚帆法人喊買

月薪55K背車貸16K！嫌記帳困難

更多熱門

相關新聞

髮廊業績落　業者：紓困可再放寬嗎？

髮廊業績落　業者：紓困可再放寬嗎？

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，北市1家髮廊業績從原本每天都有8成的來客率，調至剩下3至4成，整整損失一半之多，讓店家苦不堪言提出要求「拜託政府幫忙，給中小企業更多的紓困方案」，甚至希望能夠放寬申請條件。

紓困2.0看得到拿不到！高雄「抓龍一條街」超慘

紓困2.0看得到拿不到！高雄「抓龍一條街」超慘

紓困2.0仍看不到未來！彰化「黑狗兄」襪廠外銷代工仍衰退7成　

紓困2.0仍看不到未來！彰化「黑狗兄」襪廠外銷代工仍衰退7成　

中小型健身房倒一半　老闆怨紓困2.0：緩不濟急！

中小型健身房倒一半　老闆怨紓困2.0：緩不濟急！

北富銀雨天不收傘挺企業紓困418億

北富銀雨天不收傘挺企業紓困418億

關鍵字：

紓困產業機械柯拔希

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

嘉義翁酸液灌妻後自飲　2命危2輕傷

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

男長照中心想悶死妻　潑酸4傷送醫

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

陳芳語「依偎林利豪胸口」公開放閃！霸氣告白甜爆

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

更多

最夯影音

更多
發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面