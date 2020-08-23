機械產業負成長「疫情衝擊未改善」　工商界喊：政府應速幫中小企業紓困！

▲機械設備、石化產業都是負成長。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

台灣半導體產業、電子零件業受新冠肺炎（COVID-19）疫情急單效應，第二季與第三季的產值皆呈現正成長，不過，大環境仍相當嚴苛，整體經濟行為未提升，導致機械設備、石化產業都是負成長，市場認為，第四季仍會面臨經濟寒冬，「政府應要盡速準備紓困4.0！」

市場傳出中部許多業者7月「做三休四」，更要員工簽屬年假同意書，等於變相放無薪假，讓不少小老闆與員工擔心，在疫情影響之下，是否將出現倒閉潮；此外，在美國聯準會（Fed）為了避免疫情造成經濟蕭條，做出QE政策，進而使新台幣升值，影響台灣企業「出口競爭力」。

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台灣機械工業同業公會理事長柯拔希就直言，許多回流的台商、根留的產業，可能會因新台幣升值而被逼著出走，「因為匯率及關稅一直都是台灣機械業的痛」，也是出口競爭力的隱憂，市場也盼望政府能啟動紓困與防禦。

「政府要趕快出手，拯救中小企業！」工商界人士也認為，第四季經濟不樂觀，政府應可再發5000元以上的振興券刺激消費，不過也要考慮政府的預算夠不夠啟動；最主要的是，疫情尚未落幕，工商界也呼籲政府和立法院盡快啟動紓困、救援中小企業，包括降低營所稅、開放國際商務人士來台以整合廠商資源與人力等。

此外，台灣機械工業同業公會、台灣電機電子工業同業公會日前在簽訂合作意向書時，也建議政府在紓困方案中，除了提供製造業薪資補貼的資金紓困，也可逐步推動「技術振興」，以振興取代紓困，協助產業在疫情期間進行數位轉型，提升技術能量，將關鍵技術和產品留在台灣耕耘，也建立台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

▲新台幣升值，也影響台灣企業「出口競爭力」。（圖／記者李毓康攝）