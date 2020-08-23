疫情受益　轉機股成市場焦點

文．洪寶山

美國的經濟支撐最主要是內需的服務業，而這次疫情直接衝擊服務業，以至於疫情發生之前，美國的失業率是一九六○年代以來的新低─3.5%，但疫情爆發後，短短五個月時間，美國失業人口超過二千萬人，一棒打回大蕭條年代，在連續十九周初請失業金人數超過百萬人後，包括聯準會(Fed)在內的經濟專家對於第三季之後的新增就業市場展望謹慎，原先市場對於第三季的每月新增就業人數預期為232.89萬人，但如今費城聯準會最新的調查顯示，下修為206.86萬人，之後的幾個季度新增人數將大幅放緩，第四季每月增長預期不足40萬人。甚至明年上半年的預測值，都較三個月前調查時有所下調。

影響所及，來自華爾街的摩根大通、高盛、摩根士丹利、巴克萊等投行，以及大學經濟教授和諮詢公司等35位經濟學家，對於下半年的GDP展望顯示，第三季將強勁復甦，但第四季復甦力道從原先預期的6.5%下調到5.8%，特別是11月的總統大選結果，到底是減稅的川普連任？還是加稅的拜登勝選？這很有可能是今年三月之後，美股最重要的轉折。

吸引散戶進場 特斯拉股票分割一拆五

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今年特斯拉(Tesla)因為在中國的上海超級工廠正式運營，股價突破千美元，累積漲幅達287.49%，市值突破三千億美元關卡，市場預期有機會納入標普500指數成分股，成為今年的黑馬股。

8月12日特斯拉宣布一拆五，將於8月31日開始以股票分割後的價格進行交易，預計能讓更多散戶可以負擔得起進場買特斯拉股票，特別是川普因COVID-19疫情而大撒紓困金，散戶成為美股第二季Ｖ型反轉的多頭主力。

因為防疫倡導社交距離，歐美人士又不愛戴口罩，於是歐洲的自行車銷售增加，同樣具備環保概念的電動車也受到矚目，而中國是全球最大電動車市場，也是帶動特斯拉業績的重點市場。

特斯拉第二季在中國市場銷量約達三萬一千輛，是去年同期的三倍，今年第二季，特斯拉來自中國的營收年增102.9%至14億美元，佔第二季總營收60億美元的23.3%，比重較去年同期的11%明顯上升，創有史以來新高，帶動特斯拉股價軋空，截至8月18日最高價見到1923.9美元，華爾街喊出上看二千美元，有無機會呢？

中國新能源車大賣 特斯拉逆勢搶市

根據中國汽車工業協會公布的最新數據，今年七月，中國汽車銷量繼續呈現二位數成長，包括純電動車、插電混合動力車、燃料電池車在內的新能源車，七月銷量比去年同期激增19.3%，達到9.8萬輛。

其中，特斯拉穩居中國新能源車市場冠軍，中國製造的Model 3當月產量達到12571輛，銷量為11014輛。看情況，連續四季賺錢的特斯拉打算一鼓作氣，趁著疫情逆勢搶市，順勢闖進標普500指數成分股，達陣全年業績目標，因此可留意相關供應鏈的投資機會。

據特斯拉供應鏈指出，第二季下旬後隨著客戶逐步復工，已有陸續追單補足上半年出貨缺口的跡象，廠商多認為，特斯拉今年銷貨目標應可順利達陣，下半年動能會較原先預期來得強勁。

貿聯為特斯拉馬達線束獨家供應商，此外，還包括空調在內的多種零組件的連接線，往年第一季屬於業績的谷底，然後逐季成長，今年第一季EPS 1.8元，第二季EPS 3.96元，上半年已賺進半個股本，預計有機會連續四年賺一個股本，股價長達一年以上時間在150~240元之間震盪壓縮，不排除隨著特斯拉的業績成長而突破頸線245元附近壓力，挑戰歷史新高。

打入特斯拉供應鏈 第三季令人期待

PCB的定穎近幾年將產品重心放在汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等，在電動車產品部分，除既有的中央控制面板、電源控制系統、超級充電器、變頻器控制模組等，再新增電源板、交流濾波電容器、資訊娛樂系統、充電連接手柄等，定穎成功打入特斯拉供應鏈，去年特斯拉產品僅有一個料號量產，今年六月底已出到十二個料號，預估第三季成長將更顯著。

8月17日億光開盤一分鐘內就跳空漲停板，原因是第二季EPS 0.88元，是最近五季以來新高，如果下半年持續維持同樣的獲利能力的話，則超越2018與2019年的全年獲利，技術面有機會突破2013年以來的頸線壓力，構成頭肩底，轉機股。

遠距辦公教學受益 八吋晶圓缺很大

疫情衝擊了服務業，航空、餐飲，但醫療與遠距辦公教學成為受益族群。華碩日前的法說會上表示，筆電受益疫情而需求增加，部分零組件(驅動IC、電源管理IC)因八吋晶圓廠的供給有限而缺料，醞釀漲價，所以遠距辦公教學受益股的圓展，第二季EPS就幾乎等於2019年全年獲利，所以邏輯博弈日刊從6月19日關注以來，累積近三倍的漲幅，於是低價轉機股成為市場的焦點，例如茂迪。

成本增3C產品漲 股價重生

立訊拿下可成的泰州廠，進一步朝iPhone代工廠的目標前進，宣德應聲漲停，自併入立訊的版圖後，從2018年起EPS逐漸翻倍成長，今年上半年EPS 1.79元，全年應該可順利超越2019年的2.19元，於是股價創歷史新高，也是成功轉型的個股。

許多沉寂多年的電子股，在這次疫情的保持社交距離，入出境隔離十四天的防疫措施，客機大幅減班，造成貨運的運費增加。再加上川普強力打壓華為、中興等為首的科技大廠，原本的供應鏈將被迫劃分為兩大標準，甚至將原本的長供應鏈改為短供應鏈，這成本的增加，扭轉了科技產品跌價的宿命，也讓廠商有了漲價的機會，股價因而重生。

財報月驚喜 轉機股可望扭轉長空

轉機股永遠是財報月的驚喜，長榮第二季大賺32億元，EPS 0.66元，比2018、2019年相加起來的獲利還要多，直逼2017年全年的70億元利潤，單周大漲18.86%，在入出境十四天隔離措施未解禁之前，運費漲價的趨勢有可能延續，股價拉出六天三根漲停板，從技術面來看，有機會挑戰2004年的40.7元高點以來的長期下降壓力線，如果入出境隔離十四天的措施會持續到明年上半年的話，那麼這次的走勢可能就會扭轉長空，進入到底部確立的長多走勢，主要架構在運費上漲。

同樣第二季財報不錯的航運股還有中航，第二季EPS 0.67元，萬海0.76元、台驊投控1.47元、宅配通0.58元、建新國際0.72元、捷迅1.9元(上半年三元)、中菲行3.74元(去年3.2元)等，其中捷迅與中菲行明顯優於去年，宅配通與建新國際穩定，獲利不受疫情影響，都是可以關注的標的。

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