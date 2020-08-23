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放無薪假「不影響退休金」！　勞保局：雇主要照原薪資提撥

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保局表示，實施減班休息期間並不會影響到勞保退休金。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

從事餐飲服務業的許小姐今年受到疫情影響，被公司放了無薪假將近2個月，許小姐擔心放無薪假期間會連帶影響到未來勞保退休金。不過，勞保局解釋，勞退新制、舊制不受無薪假影響。

勞保局表示，不論是勞退新制、或是勞退舊制勞工，都不會因為無薪假而影響勞退金。在無薪假期間，雇主仍要依照原領薪資，為勞工提繳退休金，另外，針對新制勞退勞工，勞動部所提供的「勞雇雙方協商減少工時協議書範例」中已明定，在實施無薪假期間，資方應按勞工原領薪資，為勞工提繳勞工退休金。

請繼續往下閱讀...

以上述許小姐為例，每個月原本月薪為4萬元，實施無薪假期間月薪減少為3萬2000元，在實施無薪假的2個月期間，雇主仍要依照許小姐原本的4萬元薪資提繳勞退金。

簡言之，勞退新制當中，勞工專戶累積退休金不會因為無薪假而有所減少。若是舊制勞退勞工，勞保局也說，依《勞動基準法》第56條第1項規定，雇主應依勞工每月薪資總額2%至15%範圍內，按月提撥的勞工退休準備金。實施無薪假，雇主還是要依此按月提撥舊制退休金準備金。

勞保局強調，舊制勞工勞退金的計算是以「退休前六個月平均工資」為基準，法規明定，所以舊制退休金的計算將排除無薪假期間，因此勞工可以放心。

新冠肺炎疫情衝擊經濟，根據勞動部最新減班休息（俗稱無薪假）統計實施事業單位來到800家，實施人數1萬9689人。

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