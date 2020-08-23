龍眼富含蛋白質、多種礦物質！專家提醒選購要挑「無粗糙感」

▲台南場指出，台灣龍眼種植面積約1萬700公頃。（圖／台南區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

龍眼去年受暖冬影響產量銳減，今年初低溫足夠，促進龍眼花芽分化，開花著果正常，果實經盛夏成長，粒粒飽滿多汁，產量品質尤勝往年。台南區農業改良場表示，龍眼近來由南往北陸續採收上巿，可選購果皮黃褐色，外觀完整、光滑且富有彈性、碩壯飽滿者，才能嚐出好滋味。

台南場說明，台灣龍眼種植面積約1萬700公頃，各地皆能看到它的身影，是台灣最常見的庭園果樹，其中以台南市栽培面積3800公頃最廣。龍眼經300多年栽培，孕育出相當多元的優良品種，如「五月龍眼」、「紅殼」、「粉殼」、「潤蒂」及「十月龍眼」等，不同品種各具獨特風味。

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▲台南場建議，選龍眼可挑果皮呈黃褐色，外觀完整亮麗、光滑且無粗糙感。（圖／台南區農業改良場提供）



台南場指出，龍眼果肉富含糖類、蛋白質、抗壞血酸及維生素A、B、E等多種礦物質，不僅是解饞嚐鮮的水果，在中醫上也是補虛益智之養生聖品。龍眼除「鮮食」外，遵循傳統古法焙製出的古早味「龍眼乾」，搭配加工製作成「桂圓麵包」、「桂圓粥」、「桂圓茶」等味甜爽口、風味濃郁的食品，都相當受到民眾喜愛。

消費者選購龍眼要怎麼注意？台南場建議，可挑選果皮呈黃褐色，外觀完整亮麗、光滑且無粗糙感，如用手輕壓果實，富有彈性且碩壯飽滿。新鮮龍眼易剝殼、不黏濕，果肉剔透晶瑩。購入後可用包裝紙類包覆後裝進塑膠袋內，放入冰箱冷藏，可延長賞味期限，但最好還是盡快食用完畢，享受果實的新鮮口感。