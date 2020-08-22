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大跳水！台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉曝：持股已大降至2成

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投資達人艾蜜莉表示，大盤單月成交量超過4兆元，恐出現修正行情。

圖文／鏡週刊

台股週四（20日）不僅跳水重挫，尾盤收在12,362點，且當天量能爆出3,468億元的歷史天量，儘管隔日指數強彈站回12,607點關卡，仍引起市場議論，不少投資達人也忙著盯緊盤勢，各有盤算。

「上個月大盤月成交量單月超過4兆元，我就開始減碼了。」投資達人艾蜜莉表示，過去台股歷史上出現如此爆大量的情形，在3～4個月後都會有一波修正，像是1997年、2000年、2007年都曾經發生過。

請繼續往下閱讀...

謹慎的艾蜜莉表示，再過3、4個月就是美國總統大選，她擔心選後行情可能修正，先一步將持股部位降至2成多，「我3月低點有進場買到5、6成，最近把幾年前買的中信金賣掉，我不是看壞它，只是不含領了4、5次的股息，價差賺20%剛好到我的滿足點，我手上還有更早以前買的第一金和華南金，固定在領息。」

艾蜜莉提到，美國11月總統大選後不一定是閃電崩盤，也是有可能慢慢修正，要跑還有時間。但無論如何，歷史經驗值得借鏡。

有別於艾蜜莉的保守，以價值投資存股廣受投資人關注的華倫老師則表示，「我存股不管量的，因為我的持股跟大盤沒有關連性，以民生消費股為主，不會跟跌跟漲，週四大跌我還逢低進場加碼。」

另外，也是價值投資的股市老牛則笑說：「投資要樂觀以對，我不喜歡自己嚇自己，但我除了長期抱緊的部位之外，近來也獲利了結一些短期賺價差的部位。」他仍將大盤指數視為是風向球，也清楚眼下不再是順風，操作必須小心為上。

「如果盤面上出現股價、獲利、題材都有支撐的個股，我還是會進場。」股市老牛建議，如果無法安心抱緊目前的投資組合，最好分批減碼、提高現金比例。


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