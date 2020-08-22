遠洋運價漲勢起　陽明海運業績揚帆法人喊買

▲陽明海運旗下碩明輪、洋明輪、好明輪、譽明輪及存明輪，將會是全球首批取得美國驗船協會智能標章認證的貨櫃船。（圖／陽明海運提供）

記者林淑慧／台北報導

陽明海運發佈六月單月自結稅前淨利明顯成長，法人分析指出，陽明六月稅前利益達2.69億元，已經高於第二季單季稅前利益2.46億元，隨著第三季進入貨櫃航運旺季，價量齊揚，業績表現「可以正面期待」。

近期油價處於低檔，以遠洋航線為主的陽明海運營運受惠，雖然因新冠肺炎疫情衝擊大幅減班，六月單月營收達109.2億元，與去年同期相比年減三成，但單月稅前利益為2.69億元，年增935%，單月稅前淨利明顯成長。

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法人分析指出，往年七至十月為貨櫃航運旺季，七月及八月是貨櫃航運最旺月份，季節性強於六月，亦即七、八月的貨量通常會高於六月，加上七、八月SCFI貨櫃綜合運價都高於五月或六月，看好貨櫃航運業者七月及八月的單月EPS可能更高。

依據Alphaliner預估，2021年市場預計新增運能2.8%，貨量增長6.8%，市場供需差距逐步縮小中。陽明海運陸續引進10艘2,800TEU級全貨櫃輪，作為陽明海運強化亞洲區間市場航線布局之主力，不僅整體船齡年輕化，輔以新船先進之配備，發揮油耗節省之效益，更有助於降低整體營運成本，挹注營運可期。