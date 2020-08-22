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虎鯨大尾一拍！超衰小海豹「噴飛1.27公尺」重摔入水　慘變現成食物

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記者黃心瑀／綜合報導

51歲的英國船長安德魯（Andrew Lees）16日時，駕駛著船帶著遊客進行一場賞鯨之旅，在行經加拿大的雪梨島（Sidney Island） 的時候，卻驚見一隻虎鯨的尾巴拍打了水面一下，一隻海豹就這樣拋出水面約50英尺（約1.27公尺）後，重重的落下，而虎鯨則是帶著另一隻母虎鯨到水下覓食，大自然殘忍的一幕真真實實的在人類面前上演。

根據《太陽報》報導，安德魯16日時開著賞鯨船，經過加拿大英屬哥倫比亞省的雪梨島（Sidney Island），並在水中發現了一隻雄性的虎鯨，突然這隻虎鯨的尾把突然輕輕拍打了水面一下，一隻海豹竟然飛出水面約50英尺高的高度，又重重的落進海水裡。

隨後這隻雄虎鯨帶著另一隻母虎鯨，進到水下進行覓食的動作。安德魯看見這個場景之後，立即設法調整船的方向離開，一直到行程結束後他才驚覺，當時的畫面已經被他用相機記錄下來。安德魯說，這個場面令人嘆為觀止，船上每個人也都感到十分訝異，很少能夠看到虎鯨會用尾巴做出這樣的行動，當時虎鯨兒子跟媽媽一直在岩石跟海草中間尋找海豹，所以船停止了前進，不久後就看到雄虎鯨突然翻身，尾巴高高翹起，一隻海豹就這樣被拋到空中，震驚了整船的人。

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