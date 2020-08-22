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他下水浮淺…「被魚咬一口」消失在視線中！　再出現已成浮屍

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記者黃心瑀／綜合報導

西班牙一名16歲男孩日前到一處觀光海灘上浮淺，沒想到竟然意外溺水，被遊客救起時已經失去生命跡象，不過醫護人員隨後發現，男孩的氣管附近有一個2到3毫米，臉上還有一些痕跡，最後推斷他應該是在被一種叫做斑點龍鰧（Trachinus araneus）的魚咬傷過後，遭受過敏性休克才會溺水身亡。

綜合外媒報導，這起世紀發生在西班牙的觀光勝地赫羅納（Girona），該名16歲男孩到當地的海邊浮淺，但半個小時過去，他的家人卻不見人上岸，隨後通知救生人員幫忙找人，15分鐘後，其他泳客發現了已經失去呼吸心跳的他，緊急救起卻仍然搶救無效，最後不幸死亡。

醫護人員在男孩的身上發現了一些2到3毫米的小傷口，似乎是被甚麼東西咬傷的痕跡，經過解剖過後，被認為是遭到斑點龍鰧咬傷或是刺中，導致男孩於水中出現過敏性休克的症狀，才會被認為是溺水。男孩的父母表示，男孩在距離海灘100公尺處發現一隻水母，隨後又找到了一條奇特、色彩鮮艷的魚，於是決定拿著相機在不遠處進行浮淺拍攝，沒想到最後卻被魚刺傷，導致不幸的事件發生。

報導中指出，斑點龍鰧長約4.5公分，背部有3個凸起來的毒刺，通常棲息在岩石附近的淺水區；通常被魚刺傷或咬傷，會引起灼熱感或是產生劇烈疼痛，有時還會伴隨頭暈、噁心和失去意識等症狀，甚至有人會因為過敏而出現休克狀態。

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