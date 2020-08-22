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檯面下操作？川普遭爆「保證微信絕對能用」　科技戰耍小聰明…恐禁更新

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▲▼微信,抖音。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳出川普將偷偷放行微信。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

數名知情人士透露，美國總統川普政府正私下設法向蘋果等美國企業保證，他們仍可在中國使用聊天軟體WeChat進行商業往來。兩週前，川普剛對中國騰訊公司旗下WeChat發布禁令。

知情人士表示，政府高層官員近幾天一直在聯繫一些企業，官員們意識到，全面禁止WeChat可能對美國科技、零售、遊戲、電信和其他產業帶來毀滅性影響。

蘋果（Apple Inc.）是可能在WeChat禁令中損失最多的公司之一，因為蘋果1/5銷量是在中國。若中國政府決定採取報復行動，蘋果仰賴中國的大部分製造也可能遭受影響。蘋果、財政部和白宮都不願置評。騰訊發言人也未回應置評請求。匿名知情人士表示，美國政府仍在研究如何對WeChat實施部分禁令等技術層面問題，同時關鍵問題是，白宮是否會允許蘋果和谷歌（Google）在美國以外的全球應用程式（App）商店提供WeChat下載？若允許，又會在哪些地區開放？

其中一名知情人士說，政府高層官員正在研議川普頒布的禁令實施範圍，但川普最終可能推翻他們的任何決定。3名知情人士表示，高層官員預期WeChat在美國不會徹底消失，但他們的目標是禁止在國內下載或更新這款App。

舉例來說，入境美國的旅客手機中若已有WeChat，可能可以使用這款App，但將無法更新。知情人士表示，這意味非美國居民若在美國境內長時間停留，其使用的WeChat版本可能會過時。

而對WeChat實施部分禁令的意思，可能是指蘋果等企業可以在中國的App商店上架WeChat，連鎖品牌星巴克（Starbucks）也仍可在中國透過WeChat賣咖啡，並使用WeChat向顧客收費。兩名知情人士說，這麼做的用意是禁止從美國App商店下載或更新WeChat。

兩名知情人士還指出，包括財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）、白宮律師西波隆（Pat Cipollone）、白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）在內等多名高層官員，18日都有參與WeChat禁令相關討論。

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