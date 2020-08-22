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防疫第一！拜登願「關閉國家經濟」遏病毒：我了解總統不懂的事

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▲▼美國民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）

▲美國民主黨總統候選人拜登表示，如果科學家建議，他願意關閉國家經濟，力抗疫情。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於21日表示，如果科學家建議的話，他願意關閉國家，停止經濟活動，阻止病毒蔓延，「我會關閉它（國家），我會聽從科學家的建議」。他說，在疫情受到控制以前，美國無法走上經濟復甦之路，並稱這一點是川普政府防疫「根本缺陷」。

拜登21日與競選副手賀錦麗（Kamala Harris）首度以民主黨候選人的身分共同受訪。他向《ABC世界新聞》（ABC World News Tonight）主持人謬爾（David Muir）表示，「為了讓國家持續運作、經濟成長、人民就業，你必須先搞定病毒，你必須應對病毒」。

拜登說，他已經準備好不惜代價拯救生命，「因為我們直到控制疫情之前，不能讓國家往前邁進。首先，這就是這屆政府思維上的根本缺陷」。

▲▼美國民主黨正副總統參選人拜登、賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國將於11月迎來總統大選，民主黨正副總統參選人拜登、賀錦麗在全代會上接受提名。（圖／達志影像／美聯社）

拜登20日在民主黨全國代表大會上正式接受提名時表示，如果當選，對抗疫情將是首要任務，「作為總統，我要做的第一步將是控制這個毀掉許多人生命的病毒。因為我理解一些總統不懂的東西」。他強調，如果未能控制疫情，「我們將永遠無法讓經濟回歸常軌，無法讓孩子安全回到校園，無法恢復（正常）生活」。

但是，拜登的防疫工作是否能夠做得比川普出色，也遭到面臨質疑與批評。白宮幕僚康威（Kellyanne Conway）於21日表示，拜登根本不了解政府在防疫方面做了什麼，「這是傲慢與無知的交集」。

《福斯新聞》指出，政府今年春天史無前例地決定關閉企業、學校與教堂，對抗疫情，但也廣泛影響美國人的生活。根據美國勞工統計局數據，光是7月就有超過3000萬人失業，因此總統川普持續推動重啟，重振經濟。

另據約翰．霍普金斯大學（JHU）數據，截至台灣時間22日下午4時左右，美國累計562萬3,990起確診病例，17萬5,409人染疫死亡，是全球疫情最為嚴重的國家。

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