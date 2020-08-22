郵寄投票風波延燒！郵政局長否認「暗助川普」　承諾全國選票及時送達

▲美國郵政局長德喬伊（Louis DeJoy）否認企圖阻礙郵件運送，承諾可將全國選舉郵件「安全及時」送達。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普數度批評郵寄投票，令外界擔心郵政服務會遭破壞，好讓他更有機會在11月大選中連任。但川普任命的郵政管理局局長德喬伊（Louis DeJoy）今天否認企圖阻礙郵件運送。

由於今年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全美，預期大批選民將採郵寄投票方式於11月3日總統大選行使權利。但目前在多項民調中落後民主黨籍對手拜登（Joe Biden）的川普，反對撥付更多資金給已很缺錢的郵政管理局，他明知這筆資金會用於處理選票。川普還在沒有根據的情況下，反覆提及郵寄投票與選舉舞弊的關聯。

川普的行為引發政壇怒火，國會議員傳喚德喬伊到國會作證，他否認郵政管理局近期多項政策變更是為了減緩處理郵寄投票的速度，還稱這類指控很「可恥」。德喬伊今天在聯邦參議院國土安全委員會作證時說，「我想向委員會和美國大眾保證，郵政服務完全有能力、也致力於安全及時地送達全國選舉郵件。」

▲德喬伊5月獲得川普任命，上任以後實施改革，但也拉長全國各地郵件遞送時間。（圖／達志影像／美聯社）



《法新社》提到，德喬伊替共和黨籌募許多款項，今年5月獲川普任命為郵政管理局局長，他上任後，主持了拆除郵筒和郵件處理設備的工作，縮減郵務員加班工資；一名工會領袖告訴《法新社》，這拉長了全國各地郵件遞送時間。此外，德喬伊還重新安排高層管理人事；郵政管理局向許多州發出警告，可能無法確保郵寄選票及時送達。

拜登認為這些措施與川普脫不了關係，他上週說這些舉措「根本是川普手筆。他不想要選舉」。德喬伊則在作證時向參議員表示，拆除郵筒的計畫早在他上任前就訂定，還說，即使不用郵件分類機器，郵政管理局也完全有能力應付。他也否認郵件遞送速度減緩，宣稱他所執行的政策變更將省下10億美元，並加快郵遞服務。

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