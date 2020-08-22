30歲毒后！星巴克內「脫口罩」喝咖啡害58人染新冠　病毒從「空調」大放送

▲南韓京畿道坡州市星巴克野塘店，傳出至少58人確診。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，連續2天單日新增病例數突破300人規模大關，第二波流行潮一觸即發！位於京畿道坡州市的星巴克咖啡廳野塘店，截至20日中午12時，已傳出58名顧客相繼感染，其中1名30多歲的女子被指控為此次星巴克群聚感染案的「毒后」。

南韓公共衛生專家分析，新冠病毒傳播速率極快，可能是透過飛沫、氣膠傳染，也恐怕是透過店內中央空調所致，加上梅雨季剛結束、玻璃帷幕的咖啡廳長期以來不通風，使病毒殘留在室內，不斷傳播；而店內顧客在享用飲品時，自然無暇配戴口罩。

綜合韓媒《亞細亞經濟》、《韓聯社》，該名30多歲的女子居住在坡州市雲井3洞，8日晚間7時30分與另名友人到星巴克野塘店2樓喝咖啡、聊是非，在這3個小時內，病毒在咖啡廳2樓快速傳播。

該女9日起開始出現發高燒、咳嗽、頭痛等疑似症狀；11日送往仁濟大學一山白醫院接受篩檢；12日宣告確診。另名同行友人則為無症狀感染。之後則又傳出4名曾造訪該店的顧客確診，確認為一樁群聚感染案。

疫調當局發現，首位確診的30多歲女顧客，就坐在其中一個嵌入式空調下（2樓安裝有5處空調），趁著該女脫下口罩與友人交談時，從口中噴出的新冠病毒趁勢進入空調，之後隨著空調在面積200平方公尺的2樓到處傳播。

▲專家研判，病毒可能透過空調系統在星巴克店內傳播。（圖／達志影像）

據統計，8日晚間7時至10時，約有150多名顧客待在咖啡廳2樓。其中，有確診的患者與該女的座位距離遙遠；一名國小學童原本與父母坐在1樓，之後爬上2樓如廁，卻因此遭感染；另外，有某名顧客只待在2樓10分鐘，篩檢結果呈現陽性反應。

韓媒《中央日報》指出，由於該星巴克分店位於重劃區「雲井新都市」，座落於野塘站商圈中央地帶，有許多人潮造訪。顧客待在密不通風的咖啡廳，在不確實配戴好口罩的情況下，自然容易遭感染。

南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬（정은경）警告，「顧客未確實配戴口罩，加上連日來天氣溼熱，室內空氣密不通風；就算不是透過氣膠傳染，在密閉的空間內病毒能透過飛沫傳播2公尺遠，且也能透過手、其他公共設備傳播。」

▲南韓恐掀第二波疫情，首爾明洞百業蕭條。（圖／路透社）

據悉，截至22日0時為止（當地時間），南韓防疫當局22日上午10時共通報332例新增確診者，其中17例為海外感染，315例為境內感染。目前南韓共累計17002例確診、309例死亡。

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