踩過秒觸地雷！俄官兵任務結束「開心返家」　遭炸碎成「不明血塊四散噴飛」

▲俄羅斯官兵在敘利亞遭炸死。(圖/翻攝自推特@Riam Dalati)

記者陳亭伃/綜合報導

俄羅斯軍隊在敘利亞東部,仍是硝煙未減,俄國防部指出,18日一場任務結束後,俄籍少將格萊基克(Vyacheslav Gladkikh)卻遭到炸彈攻擊,鏡頭中爆炸瞬間甚至噴出不明紅色物體,與他同行的兩名官兵也受到重傷,畫面流出之後官方也強烈譴責這樣的偷襲行為。

綜合俄媒報導,釋出的影片中,格萊基克當時與一群官兵結束人道任務準備返回基地,在東部的一處空地消息時,眾人走過的一塊區域突然引爆地下炸彈,威力之強大讓所有人都被彈飛。

俄羅斯《塔斯社》報導,目前有2名軍人受傷,其中格萊基克則是當場被炸飛慘死,而這次的事件是2017年以來第一次俄羅斯將軍級在敘利亞死亡,在此之前則是一名俄羅斯中將在當地被IS聖戰士殺害。

俄媒分析,乍看這場爆炸像是「誤觸了地底炸彈」,實際上則是有預謀的殺害,有內賊密報軍隊可能行經的路段,藉機發動攻擊,更可能是美國情報部門的人參與這場攻擊,將會進一步深入調查。

Footage shows #Russia Major General Vyacheslav Gladkikh killed in #Dez #Syria moments before an (obvious?) mine/IED planted blew up as he approached it. Looks like he was inspecting the site of a previous #IslamicState attack.

(H/T @Mzahem_Alsaloum) pic.twitter.com/XGCFR8p0PP