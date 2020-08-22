踩過秒觸地雷！俄官兵任務結束「開心返家」　遭炸碎成「不明血塊四散噴飛」

▲俄羅斯官兵在敘利亞遭炸死。（圖／翻攝自推特@Riam Dalati）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯軍隊在敘利亞東部，仍是硝煙未減，俄國防部指出，18日一場任務結束後，俄籍少將格萊基克（Vyacheslav Gladkikh）卻遭到炸彈攻擊，鏡頭中爆炸瞬間甚至噴出不明紅色物體，與他同行的兩名官兵也受到重傷，畫面流出之後官方也強烈譴責這樣的偷襲行為。

綜合俄媒報導，釋出的影片中，格萊基克當時與一群官兵結束人道任務準備返回基地，在東部的一處空地消息時，眾人走過的一塊區域突然引爆地下炸彈，威力之強大讓所有人都被彈飛。

俄羅斯《塔斯社》報導，目前有2名軍人受傷，其中格萊基克則是當場被炸飛慘死，而這次的事件是2017年以來第一次俄羅斯將軍級在敘利亞死亡，在此之前則是一名俄羅斯中將在當地被IS聖戰士殺害。

俄媒分析，乍看這場爆炸像是「誤觸了地底炸彈」，實際上則是有預謀的殺害，有內賊密報軍隊可能行經的路段，藉機發動攻擊，更可能是美國情報部門的人參與這場攻擊，將會進一步深入調查。

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