媽帶4歲兒開心出門…車禍後離奇蒸發！　腐爛屍體慘被「動物啃食肢解」

▲義大利一對母子發生車禍以後離奇失蹤，被尋獲時遺體嚴重腐爛，甚至遭到動物啃食肢解。（圖／翻攝當地消防部門）

記者吳美依／編譯

義大利的43歲女子薇薇亞娜（Viviana Parisi）帶著4歲兒子喬爾（Gioele Mondello）出門購物，在西西里一條海岸公路發生輕微車禍，2人卻就此離奇失蹤。母子倆的遺體被先後尋獲，但都已嚴重腐爛，難以辨識，甚至遭到動物啃食肢解。

根據《鏡報》，薇薇亞娜3日駕駛一輛灰色歐寶（Opel Corsa），在海岸公路的隧道裡與一輛麵包車發生擦撞，汽車爆胎。根據目擊者說法，她在事故後似乎「非常激動」，爬過公路旁的圍欄，離開現場。儘管大家對於喬爾是否同行說法不一，兩人卻就此失蹤。

薇薇亞娜的遺體8日在卡羅尼亞（Caronia）附近的林地被發現，距離遺棄車輛的地點並不遠，旁邊還有一座高壓電塔。但是，她的遺體「無法辨識」，經由婚戒才得以確定身分，手臂斷掉，還有動物咬過的痕跡。

Un volontario ha trovato resti umani in un punto poco distante al luogo in cui è stato trovato il corpo di Viviana Parisi: ora verranno eseguite le analisi del DNA per stabilire se si tratta del figlio, Gioele https://t.co/76KDSjcMe9 — Il Post (@ilpost) August 20, 2020

喬爾在19日被找到，距離事故地點182碼（大約166公尺），遺體嚴重腐爛，頭部已經幾乎快要變成骷髏，一些身體部位可能遭到動物肢解、移動並吃掉。

義大利警方表示，正在調查母子倆是死於「謀殺後自殺」（murder-suicide）、攻擊或事故意外，也試圖釐清男孩遭到性侵的可能性。首席檢察官卡瓦洛（Angelo Cavallo）說，「我們將持續努力徹底追查這起悲傷的故事」。

據悉，薇薇亞娜生前承受心理疾病，一度精神崩潰，情況因疫情封鎖遭受負面影響。丈夫丹尼爾（Daniele Mondello）回憶妻小失蹤的那天時說，老婆要帶喬爾去米拉佐（Milazzo）買鞋，看起來非常平靜。他認為，薇薇亞娜不可能殺了兒子，「她太愛他了」。

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