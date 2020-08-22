南韓5大醫院護理師確診！丈夫曾與「無症狀」婆婆接觸...院方緊封棟

▲南韓傳出醫療院所護理師、職員確診新冠肺炎。（圖／資料照／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓連續2天新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例突破300人大關，在防疫上被受考驗。然而，首爾峨山醫院卻傳出有護理師確診，使院方緊急關閉新館10樓；遠在慶尚南道的道立馬山醫療院做為防堵傳染病擴散的前線醫院，卻傳出護理師確診；另外，京畿道楊平醫院也有職員確診。

根據韓媒《News1》，首爾峨山醫院為南韓國內5大醫院之一，院方今（22）日指出，某位派駐在耳鼻喉科病棟的A姓護理師，於21日宣告確診，目前以臨時關閉該病棟，進行消毒等防疫工作。

A姓護理師住在首爾市江東區。防疫當局調查後發現，A某確診的婆婆雖未出現發燒、呼吸道等疑似症狀，其病毒卻仍帶有傳染力，研判是傳給兒子（A某的丈夫），再傳染給A某。目前仍在追蹤該株病毒的具體傳染來源。

而根據《韓聯社》，位於慶尚南道的馬山醫療院，其急診科的20多歲護理師

也於22日確診，院方緊急針對接觸者實施篩檢，並馬上封閉急診室。

另外，位於京畿到楊平郡的楊平醫院，則是傳出負責協助診療的職員20日起發高燒，22日宣告確診。院方緊急停止看診，並臨時關閉醫院。

據悉，截至22日0時為止（當地時間），南韓防疫當局22日上午10時共通報332例新增確診者，其中17例為海外感染，315例為境內感染。目前南韓共累計17002例確診、309例死亡。

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