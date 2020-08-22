睡到一半覺得被壓！　他睜眼驚見「母獅坐在胸口狠瞪」

▲印度一名男子在小屋中睡覺，竟遭母獅壓住胸口。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合外電報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）發生一起驚魂事件。年輕男子凱萊亞（Vipul Khelaiya）在自家小屋中呼呼大睡到一半，覺得胸口非常悶，似乎被重物壓住了，一睜開眼睛，竟然看見一隻母獅子坐在胸口上，而且正在瞪著他看。

綜合《印度時報》等外媒報導，凱萊亞住在安雷利（Amreli）的賈巴爾村（Jabal village）。他來到小屋裡休息片刻，很快地進入夢鄉，「（我）突然被一聲吼聲吵醒，沉重的重量就這樣壓在我的胸口，我彷彿直直凝視著死神的眼睛」。

凱萊亞看見母獅坐在胸口瞪著他看，卻沒有表現出一絲驚慌，「幸好，我很快就意識到發生了什麼事，本能般地控制理智，集中所有的力量，用力把母獅推下去」。

In Guj village, braveheart shoos away lioness that sat on his chest https://t.co/TpoX5AYJyG — TOI Cities (@TOICitiesNews) August 16, 2020

母獅似乎沒有意料到會被推開，反而被人類的舉動嚇了一跳，但也沒有反擊，而是離開小屋，走進草叢與樹林之中，沿路留下足跡與腳印。凱萊亞回憶，「母獅一定意識到我不是牠的自然獵物，牠選擇我是一個天大的錯誤」。

賈巴爾村村長科曼（Bhupendra Khuman）說，一些獅群開始棲息在賈巴爾村與阿巴拉漢帕拉（Abhrampara）地區，而不是避難所，類似事件因此時常發生，「獅子經常在這些地區被目睹」。他認為，最近可能會發生更多人與動物的衝突。

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