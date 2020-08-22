美經濟K型復甦　謝金河：台灣也形成台積電「一個人的武林」

▲謝金河表示，台灣也形成台積電「一個人的武林」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）21日於《紐約時報》專欄撰文，將當前同一經濟兩樣情的狀況形容為「K型復甦」。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，台灣也形成台積電「一個人的武林」，「這個世界的遊戲規則，何時才是轉捩點？」

美股標普500指數及那斯達克指數輪番改寫新高，華爾街歡聲雷動，但與此同時，美國申領失業救濟人數卻始終居高不下。謝金河於臉書發文指出，這幾天全球股市新焦點在蘋果市值超過2兆美元，又是一個人類的新里程碑；另一個則是股價不斷奔馳的特斯拉，如今已突破2000美元關卡，市值超越沃爾瑪、嬌生，直追台積電。

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「美國500大企業成長完全呈現在FAAMG這5家企業，剩下的495家呈現的是低成長或是小幅衰退的局面。」謝金河指出，這是一場科技實力的競技，全球財富正集中在像蘋果執行長庫克（Tim Cook）、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）或特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等人身上，

謝金河指出，科技大亨各個富可敵國，台灣也形成台積電一個人的武林，「這個世界的遊戲規則，何時才是轉捩點？」