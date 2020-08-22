　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

美經濟K型復甦　謝金河：台灣也形成台積電「一個人的武林」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝金河表示，台灣也形成台積電「一個人的武林」。（圖／達志影像／美聯社）

 記者王曉敏／綜合報導

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）21日於《紐約時報》專欄撰文，將當前同一經濟兩樣情的狀況形容為「K型復甦」。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，台灣也形成台積電「一個人的武林」，「這個世界的遊戲規則，何時才是轉捩點？」

美股標普500指數及那斯達克指數輪番改寫新高，華爾街歡聲雷動，但與此同時，美國申領失業救濟人數卻始終居高不下。謝金河於臉書發文指出，這幾天全球股市新焦點在蘋果市值超過2兆美元，又是一個人類的新里程碑；另一個則是股價不斷奔馳的特斯拉，如今已突破2000美元關卡，市值超越沃爾瑪、嬌生，直追台積電。

請繼續往下閱讀...

「美國500大企業成長完全呈現在FAAMG這5家企業，剩下的495家呈現的是低成長或是小幅衰退的局面。」謝金河指出，這是一場科技實力的競技，全球財富正集中在像蘋果執行長庫克（Tim Cook）、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）或特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等人身上，

謝金河指出，科技大亨各個富可敵國，台灣也形成台積電一個人的武林，「這個世界的遊戲規則，何時才是轉捩點？」

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊
獨／韓國瑜要來台北了！　為了這件事強碰朱立倫、江啟臣
同事「組裝+重灌電腦」忙2小時　他20分鐘搞定卻被開除
住不到1年！尼克1200萬賠售婚房　房仲接到手軟：一天40通
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美經濟K型復甦　謝金河：台灣也形成台積電「一個人的武林」

第四季展望

2021年基本工資調漲至24k　四成二雇主降低徵才意願

銀行逆推飛航卡「里程加碼、機票折扣」　不出國也能買免稅品

看財報、研究產業　分享投資心法

創新高不再是奇蹟　高點上如何操作？

台股ESG表現深獲國際肯定！元大投信主被動投資ESG連續獲獎與高評等

全球創舉！聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

土耳其在黑海發現「大量天然氣」　總統宣布：開創新紀元！

台達電、微軟、趨勢科技　三強攜手打造機械設備製造營運管理系統

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

美經濟K型復甦　謝金河：台灣也形成台積電「一個人的武林」

第四季展望

2021年基本工資調漲至24k　四成二雇主降低徵才意願

銀行逆推飛航卡「里程加碼、機票折扣」　不出國也能買免稅品

看財報、研究產業　分享投資心法

創新高不再是奇蹟　高點上如何操作？

台股ESG表現深獲國際肯定！元大投信主被動投資ESG連續獲獎與高評等

全球創舉！聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

土耳其在黑海發現「大量天然氣」　總統宣布：開創新紀元！

台達電、微軟、趨勢科技　三強攜手打造機械設備製造營運管理系統

日職／張奕首局僅用13球　三振西武獅明星游擊手源田

連恩尼遜另一種老爸！《下一站，托斯卡尼》地表最暖父親

紓困2.0看得到拿不到！高雄「抓龍一條街」超慘　降價求生...一晚只來一客人　　

趁阿嬤熟睡！淡水3歲萌妹「帶狗出門」　 深夜相伴趴趴走

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊…

隊長馬奎爾鬥毆、襲警還想賄賂遭捕　曼聯：全力配合警方調查

日職／陽岱鋼二軍手感低迷　下三軍與大學隊交流

來趟超養生之旅！南投五星級渡假飯店　俯瞰日月潭做瑜珈太享受

日職／張奕先發戰西武獅！要止5連敗　先發打線出爐

悚！無人月台拍到「無頭人影」　攝影師嚇曝驚悚照：絕對沒修圖

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

財經熱門新聞

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

質疑土豪哥造假　本尊500萬對賭

電費暴增4倍！台電：漏電問題

只要選擇做這件事　勞退月領足足多15000元

勞退月領3萬！他用「4招」讓退休金變大

「勞保破產，退休金沒了？」安啦！1秒搞懂勞退新制

烘一次＝洗衣6小時！專家曝「5大耗電魔王」太燒錢...激省秘招揭曉

朋友借錢買聯發科套牢在720元...他PO文求助

土耳其在黑海發現大量天然氣！

下周油價擬漲0.5元　中油擬吸收漲價「九五汽油站穩24元大關」

聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

萬華鹹酥雞2大包僅「125元」

謝金河：台灣價值會彰顯在資產股上

康友董座失聯　謝金河驚財報是假的

更多熱門

相關新聞

台積電投入8.6億元　購買益通光能南科廠房

台積電投入8.6億元　購買益通光能南科廠房

台積電（2330）今（20）日公告斥資8.6億元，向太陽能廠益通光能購買位於南科的廠房與設備，建物面積約1.3萬坪，為因應南科擴充先進封裝產能做準備。

遇野生顏炳立　老謝：最幸福畫面

遇野生顏炳立　老謝：最幸福畫面

頂埔站工業區續熱　半導體供應商砸億元買住辦

頂埔站工業區續熱　半導體供應商砸億元買住辦

康友董座失聯　謝金河驚財報是假的

康友董座失聯　謝金河驚財報是假的

台積電捐贈「半導體的世界」展館

台積電捐贈「半導體的世界」展館

關鍵字：

謝金河台積電K型復甦

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面