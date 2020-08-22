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線上遊戲結怨引殺機！美23歲玩家狂飆2700公里　槍殺對方後自斃

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▲男子千里迢迢殺到德州行凶。（圖／翻攝自Google map）

▲男子千里迢迢殺到德州行凶。（圖／翻攝自Google map）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國一名23歲男子千里迢迢狂飆2,700公里的車程，從加州跑到德州，槍殺了一名18歲的電玩玩家，甚至在警方上門搜捕時自我了斷。當地警方表示，目前正往「電玩糾紛」方向去進行調查，並暫時不公布嫌疑犯的身分。

根據《聖荷西信使報》報導，案發於當地時間18日早上6點左右，凶手在受害人塞恩（Matthew Thane）的門外縱火，直到對方聞到濃濃的煙味時，誘拐塞恩走出屋外，而他便在這個時候槍殺了塞恩。警方認為這並不是隨機殺人，一切都像被安排好一樣。

德州花丘鎮（Flower Mound, TX）警局發布訊息指出，經過初步調查後，警方將嫌疑人鎖定於塞恩透過電玩而結交的一名友人，發現嫌疑人於案發前幾個小時前，僅用了72小時從加州普萊森頓（Pleasanton, CA）前往德州花丘鎮後再折返，於是便趕緊通知當地警方合作，且派2名警員趕到加州進行協助。

警方於19日晚間上門搜捕，試圖引導嫌疑犯自首時，沒想到對方就舉槍槍斃自己。目前警方尚未公布其身分，因為需要一點時間確認死因，不過會往「電玩引發的糾紛」方向去調查，因為他們在嫌疑犯的屋內找到行凶的相關證據，再加上塞恩在電玩圈有些知名度，偶爾透過Twitch直播玩遊戲的過程。

A 23-year-old man drove 1,700 miles from Texas to California to kill an 18-year-old boy before racing back home and...

Breaking News 发布于 2020年8月21日周五

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關鍵字：

Matthew Thane塞恩

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