菜單標「時價」不敢點！害怕口袋不夠深　網驚：比主菜還貴

▲許多海產店會在價格寫上「時價」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

有些店家的價目表會寫上「時價」，甚至有些連價格都不會寫出來，因此有些民眾在點餐時，內心會有點害怕。有網友指出，許多日式料理店和海鮮專賣店，菜單上常常會出現「時價」，對於不常吃的人來說，根本沒有概念，因此詢問大家，「菜單上沒有寫價格會害怕嗎？」

原PO在PTT發文，有些創意料理、日式料理、或是海鮮專賣店的菜單上都會有「時價」，表示該品項是根據當天進貨的行情來定價，對於不常吃這類型料理的人來說，不清楚時價的概念是什麼，且看到時，內心多半都會有點卻步，很怕點完之後要留下來洗碗。因此原PO好奇，「大家如果進到店裡，看到菜單沒有寫出定價的話會不會害怕？」

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▲民眾看到時價時，多半會感到害怕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出後，網友們紛紛留言，「不會點時價，除非我真的爆想吃的」、「看到時價都直接略過，怕口袋不夠深」、「不敢走進去」、「沒概念的話建議跳過，點了有可能比主菜還貴」、「在門口看到就會轉身了」、「時價的都不吃啦」、「沒寫價格通常貴貴的，甚至看人開價」、「很怕當盤子」。

也有網友表示，消費前開口詢問店員，避免不必要的消費紛爭，「直接開口請問店員」、「如果不清楚就問看看，通常海產店上面的價格是以兩為單位，你看他寫70/兩，代表秤下去一斤的話要一千多塊，你點有殼的海鮮隨便都超過」、「可以先問店家現在價格多少啊？消費前詢問價錢不是基本常識嗎」、「時價也會跟你說價錢，然後當面秤給你看，又不是問了就一定要買」、「直接跟他說你預算多少，讓他配菜」。