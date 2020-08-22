完事後驚覺糗大！變態小哥「強逼大眼萌妹」　怕遭指認…抄手邊石塊砸腦滅口

▲巴基斯坦6歲女孩遭到性侵後裝進麻布袋。（圖／翻攝en.s4c.news）

記者陳亭伃／綜合報導

巴基斯坦一名6歲女孩，日前遭人發現用布袋裝屍，丟棄在一處廢棄的養雞場內，經過調查，該名女孩生前曾遭到極度暴力的性侵、毆打，而警方與村民全力追緝之下，逮捕了年僅18歲的少年兇手，他坦承自己因為性慾衝動而對女孩伸出狼爪，但完事後卻擔心遭到揭穿，乾脆「一不作二不休」拿石塊直接將女孩毆死。

根據英國《鏡報》報導，6歲女孩西瑪（Seema）失蹤多時，家屬在報案之後，警方與當地居民都動員起來，希望可以找到西瑪，未料最後卻在一處廢棄的養雞場內，發現一個麻布袋，裡面竟是已經斷氣、傷痕累累的西瑪。

警方調查，涉案的18歲少年在案發當天，看到西瑪獨自外出遊玩，於是起了歹念，一路跟蹤之後將她擄走。少年將西瑪帶到無人之處後，加以性侵施暴，就在逞慾完之後，卻開始擔心自己可能會被西瑪揭穿，索性拿起一旁的大石塊，直接往西瑪頭部、身體猛砸，直到她斷氣。

這起案件引起巴基斯坦國內的高度關注，當地人權組織表示，「又一次一個小天使帶著痛苦與眼淚，離開了地球」並希望當局可以徹查嚴逞。涉案的少年遭到逮捕後也坦承，是因為擔心自己被指認出來，所以才痛下毒手。

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