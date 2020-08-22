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美學者：北京將後悔「終止香港自治」　台灣更不可能願意統一

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▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲美國學者指出，北京將會後悔終止香港自治。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國哥倫比亞大學教授、《紐約時報》資深作家弗蘭奇 （Howard French）於9日投書「世界政治評論」（World Politics Review）表示，北京將對於香港自治的結束感到後悔，魯莽行動導致的損失不僅難以估計，台灣也比以往任何時刻更加不可能願意和平統一。

文中寫道，外界對於香港未來的看法，在過去10年區分成立場相反的兩派。樂觀派認為，香港是高度國際化的金融前哨城市，1997年回歸以來，持續帶來龐大經濟利益，多次大規模公民不服從、和平示威也會讓北京逐漸了解，試圖加強控制可能賠上毀滅性成本，太不值得，最終逐漸讓步，接受「一國兩制」賦予香港的普遍自治權。

▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

▲北京針對香港實施一系列溫和措施，試圖把香港融入東南沿海，也抹除了香港的文化獨特性。（圖／路透）

另一方面，悲觀主義者預見香港保持獨立與自治的希望將會破滅，因為北京幾乎掌握全局，而共產黨終究會失去耐心。北京已經採取一系列溫和措施，確保這一塊前英國殖民地屈服，包括建設橋梁、鐵路等更加密集的交通設施網路，讓香港完全融入廣東省，促進香港與富裕的南部沿海融合。

上述舉措不只是把香港納入更大的區域經濟，也抹除香港之於廣大粵語世界的文化差異，悄悄鼓勵大陸民眾移民香港，逐漸壓垮香港快速高齡化的當地人口。最後，中國共產黨就可以採取更加果斷的行動，把上海定位成中國首要金融都市，使得香港失去最重要的資產。

弗蘭奇指出，北京已經把眼光投向更大的目標「台灣」，唯有向香港展現出耐心與柔軟，才有機會和平扭轉台灣永久分離的趨勢；換句話說，如果北京想要誘使台灣政治人物同意與中國政治和解，就必須尊重香港有限的自治。許多悲觀派也認為，中國已經掌握那麼多張王牌，沒有必要魯莽行事。但是，他與許多人的看法顯然都錯了。

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

北京今年稍早通過「國歌法」與「國安法」，許多民主運動人士與發表異議的市民都遭逮捕。港警突襲《蘋果日報》編輯室，拘捕創辦人黎智英（Jimmy Lai），當局大可在晚間執行逮捕令，至少確保附近沒有員工或無人拍攝，但卻仍以電影般的戲劇性手法執行，警察翻遍桌子，取走文件與證據，顯然是在展示武力，營造恐怖感受，但對於香港與北京都沒有好處。

雖然有些人認為，中國試圖透過加強控制香港，展現出強大國家的能耐，但弗蘭奇抱持不同看法。他認為，北京把「民主中國城市」的存在視為威脅，並且試圖掩蓋受其困擾的事實，最近種種行為並非自信的展現，反而是一個國家體系脆弱不安，害怕改變，害怕鬆懈控制，也害怕其公民的行為。

弗蘭奇認為，中國握有所有底牌，能夠以更加溫和寬容的方式控制香港，卻反而誇大掌控權，加速終止所有使得香港特別的因素，也加深了世界進入新冷戰的印象。北京最終將會發現，此舉導致的損失不可估計，且以現在的局勢看來，台灣有意願與中國和平統一的可能性，比起以往任何時候都更加不可能。

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