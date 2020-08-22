普丁政敵納瓦尼「空運德國治療」救護專機起飛　他仍陷昏迷中

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）疑似遭投毒，22日被送往德國接受治療。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）疑似遭下毒，20日搭乘飛機時發病，至今仍處於昏迷狀態，卻被院方阻止轉院到德國。團隊與輿論質疑當局介入，試圖掩蓋犯罪證據。最後，莫斯科當局與院方21日改口同意放行。納瓦尼於當地時間22日被救護車送往顎木斯克（Omsk）機場，救護專機已經起飛。

院方21日一開始表示，納瓦尼病情不穩定，無法被安全送出國。但此話一出，納瓦尼的團隊質疑，當局是否試圖拖延時間，導致化學物質證據流失，藉此掩蓋投毒犯罪線索，也擔心醫療設備簡陋，因此向德方醫師求助。納瓦尼的妻子尤利婭（Yulia）也公開致信克里姆林宮，懇求放行。

▲來自德國的救護專機將納瓦尼（Alexei Navalny）載回柏林接受治療，22日從顎木斯克機場起飛。（圖／路透）



院方21日稍晚改口表示，德國醫師已經獲准與納瓦尼接觸，他們也不反對轉院。資深醫師卡里尼琴科（Anatoly Kalinichenko）說，院方「有能力也願意」在幾小時內協助把患者送往機場，「我們已經決定不反對他被轉移到其他醫院」。

納瓦尼的發言人雅米許（Kira Yarmysh）21日晚間回應，「醫師們花了那麼久的時間才做出這個決定，令人遺憾。飛機從早上就在等待，文件也已經準備好了」。

綜合《路透社》、《衛星通訊社》等外媒報導，納瓦尼22日凌晨5時15分左右離開醫院，被一輛救護車送往機場。德國「電影和平基金會」（Cinema for Peace Foundation）安排一架救護專機前來協助，稍早從鄂木斯克機場起飛返國。據悉，柏林的夏里特醫院（Charité hospital）已經做好治療準備。

▲納瓦尼（Alexei Navalny）是俄國總統普丁的長期反對者。（圖／路透）



44歲的納瓦尼20日從托木斯克（Tomsk）返回莫斯科，在飛機機上喝了一杯茶後發病，疑似遭人投毒。他沒有立即生命危險，但陷入誘導性昏迷狀態。但是，主治醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）認為，納瓦尼罹患代謝症候群，也許是因低血糖引起的「代謝失調」，並非中毒。

衛生官員也提到，納瓦尼的衣服、皮膚與頭髮都發現了工業化學物質的痕跡。內政部向《Rapsi法律通訊社》表示，該物質通常是為了提升彈性，但目前仍不清楚其濃度。

納瓦尼是俄羅斯總統普丁的長期反對者，也是反貪腐運動人士，勇於揭露政治高層貪汙，成功動員大批年輕示威者，多次因組織公共集會與調查貪腐被捕，十幾年來一直是克里姆林宮的眼中釘，2018年甚至被禁止參選總統。

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