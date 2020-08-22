中國「高科技能力」還差一大截　《金融時報》：北京不願輕易報復美企

▲《金融時報》引述分析人士說法指出，中國在高科技領域的報復能力有限，不願輕易採取反制措施，破壞美國企業帶來的利益。圖為G20高峰會上川普與習近平在場邊會晤。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國川普政府把矛頭指向中國企業字節跳動（ByteDance）與騰訊，17日進一步限制華為取得商用晶片的管道，造成巨大打擊。外界擔心，美國企業是否將遭遇強烈報復。英國《金融時報》（Financial Times）於20日報導指出，中國在高科技領域的能力仍面臨巨大差距，不願意破壞美國企業帶來的創新與利益，對於反擊保持謹慎態度。

川普政府持續加大力道，制裁中國企業。但分析人士認為，儘管採取反制措施的呼聲和政治壓力日益增大，北京官員將保持克制，因為不願破壞美國企業帶來的創新與經濟利益。美企大致上也的確未受影響，蘋果在中國的營收持續成長，2020年第二季度手機銷售甚至成長1/3。

北京人民大學國際關係學者時殷弘（Shi Yinhong）表示，「中國在高科技領域採取報復的能力非常有限」，此外，國內許多產業仍熱衷吸引外國投資，「我想不到任何以牙還牙的報復措施」。

▲川普政府持續制裁中國企業，17日進一步阻礙其晶片供應，被一些人形容簡直是「宣判死刑」。（圖／CFP）

中國歐盟商會主席伍克（Joerg Wuttke）表示，只要可以幫助中國發展，北京根本不在乎投資者來自哪裡，「中國在供應鏈上的某些環節仍然面臨巨大差距，他們喜歡美國的高技術投資在這裡幫助打造供應鏈」。他也提到，一旦實施制裁就難以撤銷，還要提出政治解釋，中方「不希望情勢升溫，他們希望保持大門敞開」。

此外，美國企業通常會與中方夥伴密切結合，例如通用汽車（General Motors）就與「上汽集團」（SAIC Motor ）合資，如此一來，如果北京制裁美企，也會導致國內產業受到連帶損害影響。諮詢公司Sino Auto Insights創辦人Tu Le表示，在北京希望汽車產業推動後疫情經濟復甦之際，更不可能冒著上述風險。

▲分析人士紛紛指出，儘管實施反制措施的呼聲高漲，但中國不太可能以牙還牙。（圖／路透社）



北京2019年3月宣布將針對損及中國利益的企業制訂一份「不可靠實體清單」，外國投資者與企業對此感到困擾，但上述清單和懲罰措施至今尚未落實。研究公司Plenum分析師丁尚恩（Sean Ding）說，北京對抗美國措施的「關鍵方式之一，就是把外國投資者與企業留在中國」。

中國商務部研究員梅新宇（Mei Xinyu）說，北京的「不可靠實體清單」是「準備戰鬥的一種表現」，但北京可能會試圖站在制高點，而非實施以牙還牙的反制措施。他認為，「考慮到美國目前做法，對於中國最有利的不是簡單地報復，而是創造出一種形象，顯示中國是最可靠的供應商和客戶，不會任意切斷供應或合約」。

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