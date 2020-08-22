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感染半島！南韓新冠病毒「全境擴散」激增332人染疫...警強行搜索教會

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▲▼南韓新冠病毒擴及感染全國17個市道，且醫療人員仍罷工中。（圖／達志影像）

▲南韓新冠病毒擴及感染全國17個市道，且醫療人員仍罷工中。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發第2波大流行，已嚴重波及演藝圈，不僅電視台SBS與CBS相繼傳出確診者，演員金元海、知名網漫《看臉時代》作家朴泰俊也接連確診，平台Netflix宣布遵照南韓防疫當局政策，決定停拍所有韓劇達1個月。南韓防疫當局稍早宣布，第2階段「社交距離防疫」實施範圍，從首都圈擴及至全國。

南韓單日新增確診數連續突破過往記錄，是繼3月初大邱、慶尚北道「新天地教會」大規模確診潮後，5個多月的最高紀錄！根據統計，今（22）日上午10時共通報332名新增病例，已連續兩天新增病例數突破300人大關，散佈在包括濟州島在內的全境17個市與道（以特別市、廣域市、特別自治市、道來計算，南韓共計17個行政區），其中僅17例為境外移入，其餘315例皆為境內感染，而首爾、京畿道、仁川等首都圈地區新增病患就佔了239例。

▲▼南韓首爾市城北區「愛第一教會」。（圖／路透社）

▲南韓首爾市城北區「愛第一教會」。（圖／路透社）

根據南韓中央防疫對策本部統計，截至21日中午12時，首爾市城北區「愛第一教會」（사랑제일교회）累計723例確診，其中100人為N次傳播過程中染疫的接觸者；另外，曾參與15日光復節首爾光化門示威集會者，已累計71人感染。

京畿道龍仁市「我們第一教會」（우리제일교회）累計174例；仁川市南洞區「結實教會」（열매맺는교회）累計17例；首爾市汝矣島「純福音教會」累計20例。

此次疫情除波及、重創南韓演藝圈，其他如同學會相聚渡假、警察局、法院（全州地方法院）、地鐵站（首爾大學入口站）皆出現確診者。

針對此次造成疫情大擴散的罪魁禍首「愛第一教會」，因教會所遞出的信徒名單數據與時寄統計出現落差，首爾市府早在20日晚間派遣疫調官與公務員前往教會，欲取得詳細信徒名單，不料卻因未取得法院搜索令狀而被阻擋在門外，直至21日清晨5時無功而返。

對此，首爾地方警察廳志能犯罪搜查隊以違反《傳染病防制法》，於21日晚間8時40分，歷經4個小時20分鐘，強行進入教會內搜查，取得、扣留電腦等相關證物。

▲▼首爾警方準備進入「愛第一教會」，執行搜索。（圖／路透社）

▲首爾警方準備進入「愛第一教會」，執行搜索。（圖／路透社）
根據《韓民族新聞》，南韓國務總理丁世均（정세균）22日在首爾中央政府辦公室主持中央災難安全對策本部會議時表示，首都圈疫情嚴峻、無法獲得平息，還持續往全國各地擴散，當局必須構想緊急對策。

根據《KBS News》，保健福祉部長朴凌厚（박능후）22日宣布，從明（23）日凌晨0時起，全國各地將實施「社交距離防疫」第2階段，禁止教會面對接觸禮拜以及各種宗教活動，禁止室內50人或室外100人以上聚集，禁止前往現場觀看各種運動賽事，關閉博物館、圖書館、美術館等公立公共場所，關閉網咖與酒店、自助餐廳，並實施一定比例的校園遠距教學。

►群聚感染大暴走！南韓單日新增破324例「全面失控」　教會：已做好殉教準備
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