被炸成重傷...男釣客「該死好奇心」打開河邊木箱　嘣！慘遭地雷衰炸

▲韓戰時，南北兩韓在邊界埋下大量地雷。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年夏季迎來史上最長的梅雨季，連日來的暴雨沖刷、土石流、洪水暴漲氾濫，使佈署在兩韓軍事緩衝區（DMZ）的地雷、未爆彈隨著漢江漂流至下游，南韓軍方利用地雷探測計，光是8月就搜出30多枚地雷，而上個月就傳出有釣客在漢江不幸被地雷炸成重傷的事件。

根據韓媒《中央日報》，南韓軍方昨（21）日前往兩韓接壤的前線地區，視察洪災毀壞嚴重的設施，並利用非金屬地雷探測器，尋找有無被洪流沖來的未爆彈，結果搜出北韓所埋設的30枚木盒地雷。軍方表示，幸好未演變成爆炸等大型事故。

南韓聯合參謀本部21日表示，軍方從本月3日起展開搜索，在江原道麟蹄郡、仁川市甕津郡延坪島上找出共2枚北韓木盒地雷，長20.3公分、寬7公分、高3.7公分，然而木盒內卻未發現引爆裝置與彈藥。

▲北韓軍所使用的木盒地雷，重量極輕、可漂浮水上。（資料照／達志影像／美聯社）

北韓木盒地雷重量極輕，可浮在水面上、隨波逐流，每當傳出豪雨災情，北韓木盒地雷便會被水流沖至南韓。2010年7月，京畿道漣川郡民間人士出入管制線內的沙彌川（임진강，臨津江支流），傳出有2名釣客撿起2枚木盒地雷，其中1枚地雷引爆，造成1名釣客當場死亡、另1名釣客重傷。

南韓聯合參謀本部也指出，軍方3日起投入約3千多名人力至京畿道坡州市、漣川郡、江原道華川郡、麟蹄郡、楊口郡、鐵原郡等前線地區，結果搜出28枚南韓軍方先前埋設的M-14、M-16共28枚反人員地雷。

▲南韓軍方利用金屬探測器，搜索被沖至漢江下游的地雷。（圖／達志影像）

然而直至最近，又傳出釣客遭到地雷誤炸重傷的事件！京畿道高陽警察署表示，上個月4日晚間6時49分，京畿道高陽市德陽區幸州外洞，金浦大橋所橫跨的漢江邊，一名70多歲的男釣客遭到北韓軍使用的反人員地雷炸成重傷。

高陽警察署研判，該地雷可能是洪水氾濫時被沖至漢江下游。

南韓聯合參謀議長朴漢基（박한기）叮囑土石流、河川氾濫洪災等區域災民務必當心地雷，「為保護國民生命與財產安全，軍方將儘速完成地雷偵測、除雷作業，以協助國民儘早回歸日常生活。」

►毀滅性暴雨「兩韓非軍事區大量地雷被沖走」！ 軍方：數量仍未明

►市府員工死16天被發現！救14億「愛心島」遭洪水滅頂漂37公里...屍體腐爛