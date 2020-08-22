大阪車站挖1500具人骨　竟都30歲就死亡「骨骸早病變」生前故事超悲涼！

▲大阪JR車站周邊發現上千具遺骨。（圖／翻攝自大阪市教育委員會）

記者陳亭伃／綜合報導

日前在日本JR大阪站北側的再開發區內，發現超過1500具人類遺骨，引發國際考古學家高度關注，因為這也是大阪首度單次發現這麼多遺骨。大阪市教育委員會與大阪市文化財協會表示，目前正在進行分析作業，僅知道有許多遺骨有病變的狀況，且死亡年齡平均都在30多歲。

根據日本《共同社》報導，大阪市教育委員會指出，在江戶時代到明治時代，大阪周圍有7個墓區，分別是梅田墓、南浜墓、蒲生墓、千日墓、飛田墓等墓地，依時代變遷墓地位置也有所變化。而這1500具遺骨，推測是江戶時代末期到1980年間的梅田墓，該目的可能有被遷移，因此面積大幅擴增。

此外，專家推測這1500多具人骨，很可能是過去居住在大阪附近的平民，且死亡年齡多落在30多歲、包括有許多兒童，大多的遺骸四肢都已經出現病變，而這次發現也可以了解當時的文化與生活作息，對於日本的文化將會有很大的進程。

大阪市文化財協會「東淀川調査事務所」所長大庭重信表示，這次有很多人的遺骨被找到，希望可以有機會讓歷史上默默無名的人，藉此讓大家知道。

據悉，梅田墓過去多埋葬一些到當地工作、孤老而死的年輕人，雖目前出現病變的遺骨正在進一步研究，但對於當時隻身打拼者而言，死後有安身之地，也算是人生的一場圓滿善終。

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