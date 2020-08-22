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新冠病毒發現新變種「Sars-CoV-2」！權威期刊：從武漢傳至台灣

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,英國奧爾德姆行人配戴口罩，走過繪有病毒圖片的廣告看板。（圖／路透）

▲研究新冠變種病毒，可能有助於開發疫苗。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）18日發布的研究顯示，新加坡研究人員發現名為「Sars-CoV-2」的新冠變種病毒，感染後症狀較輕微，患者需要進加護病房的比率也較低，它最早從武漢出現，後來傳到台灣及新加坡。

《刺胳針》指出，新加坡研究人員從1月到3月間一組群聚感染病例發現「Sars-CoV-2」，此變種缺少382個核苷酸（nucleotide）、非結構性蛋白ORF8不能轉錄，和最初的新冠病毒複製能力一樣，但毒性明顯降低。

3月份的初步研究報告顯示，同一變種在星國8名住院患者身上出現，之後人傳人至少4周，在多個群組傳開後才受到控制。今年2月也在一名從武漢返回台灣的旅客身上發現這種病毒。

3月過後就沒有再檢測到這個變種，研究人員指出，進一步去研究同一區域內出現缺失的病毒變種，可能對新冠肺炎的疫苗研發、治療方式會有幫助。

▲新冠病毒,新冠肺炎,covid-19。（圖／CFP）

▲新冠病毒。（圖／CFP）

變種病毒「Sars-CoV-2」的研究小組由新加坡多個機構組成，包括國家傳染病中心（NCID）、杜克—國大醫學院（Duke-NUS Medical School）和新加坡科技研究局。

新加坡傳染病專家、國際傳染病學會（International Society for Infectious Diseases）會長當選人坦比亞（Paul Tambyah）表示，因為病毒仰賴宿主提供食物和寄生環境，它們在變異時通常會減低致命程度，才以感染更多人，但又不會殺死他們。

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