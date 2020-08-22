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失速的列車，迷路的半島　談《屍速列車2：感染半島》

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▲姜棟元主演《屍速列車2：感染半島》。（圖／車庫娛樂提供）

▲姜棟元主演《屍速列車2：感染半島》是一部「爽片」，（圖／車庫娛樂提供）

記者朱錦華／特稿

這是一個弔詭的兩難。如果《屍速列車2：感染半島》不打著《屍速列車》續集這塊招牌來宣傳，它或許算得上是一部是成績還可以的活屍電影，不過票房和號召力必然大打折扣。一旦亮出《屍速列車》續集這塊招牌，票房必然不會差，卻必然會被觀眾拿來跟上集比較。一比較，《屍速列車2：感染半島》的表現就未免顯得很「落漆」了。

無可否認，在「活屍教父」喬治羅梅洛(George Romero)領軍下，西方早已了拍了一「拖拉庫」的活屍電影之後，《屍速列車》仍然可以橫空出世，叫好叫座，的確有它勝過別人的地方；特別是不落俗套的獨創性：單線的故事發展壓縮在一列密閉的高速列車上。高速活屍追人而噬的過程，又同時迸發出人性的黑暗與光輝，這兩大特點的結合，讓《屍速列車》獲得滿堂采。

也許是上一集高票房的壓力、在沒有想出更好劇本情況下，導演延尚昊只好在被迫推出續集時打出一張安全牌：以特效和動作來支撐一個薄弱的故事。無奈，《屍速列車2：感染半島》主打的兩大元素：「後末日時代」的尬車與暴力掠奪集團，都是許多電影、甚至活屍電影用過的老哏。

例如《衝鋒飛車隊》系列(包括《瘋狂麥斯：憤怒道》)，就同時包含了二者。而在活屍世界裡霸道橫行的暴力掠奪集團，偏偏又是著名美劇《陰屍路》裡的故事主線之一。 常看活屍影視作品的觀眾，很難再從本片裡獲得多少驚喜或驚奇。

熟悉喬治羅梅洛活屍系列的觀眾，更會覺得《感染半島》裡的許多情節或畫面似曾相識，尤其像羅梅洛的《活屍禁區》(Land of the Dead)，當中包括賞金獵人及活屍競技場的情節。沒錯，延尚昊後來承認，《活屍禁區》正是他拍續集的靈感來源之一。

更重要的是，上集裡有多位主角變成活屍，過程中鋪陳出不少動人的情節。所以一些活屍曾經是有面目、有故事、甚至是有靈魂的。但是到了續集，幾乎所有活屍都變成了沒有個性、面目模糊的活動佈景板，或純粹是被射擊的靶子；戲份既少，也沒啥恐怖感。

擺進了太多前人的「菜」，讓《感染半島》變成了一道雜亂的「拼盤」。第一集的原創性不見了、同系列作品《起源：首爾車站》裡對社會的批判也蕩然無存，殊為可惜。

或許有人仍然認為這是一部「爽片」，沒差。但鮮有觸動人心的地方，「爽」完即忘。而且觀眾一旦想起上集，那種巨大的落差感，恐怕讓人更不爽。

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