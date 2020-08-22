他出差連線家裡鏡頭…看見兒子正「勒死媽媽」　頭罩保鮮膜拖進樹林　

▲美國田納西州發生兒子勒斃母親慘劇，父親透過家用監控攝影機目睹全程。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

美國田納西州近日發現一起人倫悲劇，一名到外地工作的男子抽空用手機與家中的監控攝影機連線，未料看見妻子正被人勒死，而下手的竟是自己19歲兒子。目前，行兇男子已經落網，被檢方依謀殺罪起訴。

綜合外媒報導，這起案件發生在田納西州查塔努加（Chattanooga），死者為54歲婦人特蕾莎（Theresa Behlau），在自家遭19歲兒子加勒特•貝勞（Garrett Behlau）勒斃。

根據提交至法院的書面陳述書，特蕾莎的丈夫、加勒特的父親華倫（Warren）於19日下午2時30左右撥通報案電話，向警方報案說自己在家用監控攝影機目睹兒子迦勒特正勒死母親「直到她斷氣」，然後屍體被拖出鏡頭之外。當時，華倫在距離查塔努加約8小時的地點工作。

根據法院文書，當警方抵達現場時，發現加勒特坐在臥室地板上；警員詢問他母親人在哪裡，迦勒特回答「在樹林裡」。警方進入房屋附近樹林搜尋，果然找到特蕾莎的遺體，頭部被用保鮮膜覆蓋。

調查人員檢視攝影機畫面，顯示迦勒特冷血勒斃自己母親「直到她看起來明顯已經死亡」，然後將屍體拖到一旁，再帶著紙巾回到鏡頭前清理現場。

加勒特•貝勞面臨多項刑事指控，包括謀殺、毀損屍體和滅證等。鄰居透露，加勒特患有自閉症，其父母雖然竭盡所能地幫助兒子，但仍然沒有奏效。

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