中職／陳文杰追平轟生涯首度跨日：讓副總統回憶有我

▲陳文杰（右）追平轟獲得MVP。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台中報導

以2分落後的中信兄弟，9局下最後反攻，許基宏掃出安打，下一棒陳子豪被三振形成兩出局，陳文杰從統一獅終結者陳韻文手中轟右外野全壘打，一棒扳平比數，最後兩隊12局8比8收場，從21日打到22日的跨夜戰握手言和，他也獲頒MVP。

中信兄弟總教練丘昌榮表示，「他自己把握很好，如果沒有他，我們也沒辦法延續下去。」陳文杰說，「全壘打沒有想過，我想說既然壘上有人，兩出局想著把球打確實可以延續攻勢，投手（陳韻文）應該是有點失投。」最後沒贏球，他也認為，隊友都盡力，是一場很好的比賽。

陳文杰生涯3轟都是棒打統一獅，包含去年6月22日對統一獅生涯首轟，本季第1轟則是5月17日棒打鄭鈞仁，然後就在22日對陳韻文掃出關鍵追平分全壘打。他坦言，「應該是巧合，是不同投手，3轟很好記。」

生涯首度跨夜戰，陳文杰說，「以前看總冠軍戰打18局，剛剛跨日瞬間沒特別感覺，可能因為不是總冠軍賽，剛好自己的打得不錯，不會太累，如果打不好可能會覺得累。」他給自己一個職棒生涯目標是，「希望球迷的回憶裡有滿滿的我」副總統賴清德擔任愛爾達電視台特別球迷，陳文杰聽聞後笑言，「剛好今天有副總統看比賽，讓他回憶裡有我。」