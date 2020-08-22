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土耳其在黑海發現「大量天然氣」　總統宣布：開創新紀元！

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▲▼土耳其鑽井船征服者號駛入博斯普魯斯海峽。（圖／路透）

▲土耳其鑽井船征服者號駛入博斯普魯斯海峽。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉21日專電

土耳其總統艾爾段今天宣布，鑽井船征服者號在黑海發現3200億立方公尺天然氣儲量，目標於2023年開始對巿場供應黑海天然氣。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）19日出席太陽能板工廠揭幕儀式時預告21日會有「好消息」宣布。他當時沒有進一步說明，但表示，將會開創土耳其的「新紀元」。

請繼續往下閱讀...

他今天下午在伊斯坦堡歷史性建築多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）宣布，鑽井船征服者號（Fatih）在黑海發現天然氣，初步估計儲量達3200億立方公尺。

艾爾段表示，土耳其將於2023年開始使用黑海天然氣，而相關數據顯示，在黑海發現其他天然氣資源的可能性非常高。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）引述艾爾段說：「我們希望地中海也儘快出現類似的好消息，我們會加速在當地作業...繼續鑽探活動。」

艾爾段的女婿、國庫和財政部長阿爾巴拉克（Berat Albayrak）先前表示，此一發現將翻轉土耳其經濟，使它遠離赤字，出現盈餘。

征服者號7月底開始在黑海西部距離土耳其北部海岸約100海里、代號Tuna-1的鑽探區作業。

包括能源部長唐梅茲（Fatih Donmez）在內的官員都沒有針對上述「好消息」提供進一步細節，強調將由艾爾段詳細說明。

土耳其能源需求幾乎完全仰賴進口，已分別在黑海和東地中海進行油氣探勘，其中在東地中海爭議水域的行動引發希臘和希臘裔的賽普勒斯共和國抗議。

如果黑海天然氣儲量規模獲得證實，這無疑將是重大發現。不過分析認為，未來天然氣生產打入巿場時，土耳其恐將面臨額外基礎設施成本。

土耳其去年耗資410億美元從諸如俄羅斯和伊朗等國進口能源，這個額度降低不但可以提振政府財政，也有助舒緩經常對里拉匯率造成壓力的長期經常帳赤字。

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