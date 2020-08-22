　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

台股ESG表現深獲國際肯定！元大投信主被動投資ESG連續獲獎與高評等

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲台灣市場近一年來ESG主題投資大放異彩。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

自元大投信領先於去年8月發行第一檔元大臺灣ESG永續ETF（00850），接連獲得國內外獎項，今年3月募集元大台灣高股息優質龍頭基金，不僅獲得市場青睞與資金流入，且因為投資於ESG概念股，近日更在國際知名投資研究機構評比中，獲得永續投資最高評等。

元大投信持續深化ESG研發創新，今年起一方面結合學校研究資源，另方面深化與國際指數公司、CFA等專業機構合作，投入ESG研究，期待在理論與實務、ESG與USR、國內與國外資源等多面向整合，繼續引領未來ESG之發展新趨勢，滿足投資人投資理財需求。

請繼續往下閱讀...

元大投信今年參與國立台灣師範大學管理學院的「AI智能與指數化投資研究中心」產學合作案，此中心為國際上罕見針對ETF創新研發之未來投資大趨勢相關主題進行研究。

此研究中心邀請FTSE Russell（富時羅素）、ICE（美國洲際交易所）、iHS Markit、Nasdaq（那斯達克）、S&P Dow Jones Global Indices（標普道瓊斯指數）等國際指數公司，以及台灣CFA協會擔任顧問團，將借重指數公司在全球指數發展以及與各地市場ETF發行商之合作經驗，CFA在全球／亞太地區之ESG研究，能藉此提升研究中心國際化視野與研究能量。

此中心上半年已經針對AI主題提出研究報告，下半年將針對ESG主題提出研究報告，希望結合理論與實務、在地化研究與國際化資源，激盪出未來指數化產品發展之多元創新契機。而此一合作案，儼然成為ESG+USR之創新典範。

元大投信表示，ESG在國際市場、以及台灣已經成為投資新顯學，主要指數公司在ESG的業務發展、資料庫建立、股票與債券等指數編製上，也投入資源積極發展，元大投信重視ESG之投資新趨勢，也積極將ESG導入投資流程。

運用過去2年將主動結合指數化的資產管理優勢，在ETF與共同基金產品發展，採雙軌並進，皆從台股ETF與台股基金出發，領先發行ESG創新產品，目前更積極研究並將擴展至發展更多兼具配息、ESG雙重優勢之創新產品。

元大投信表示，除了重視產品創新，成功締造在產品、服務、機制創新等多項第一紀錄之外，更重視人才培育，因為人才是資產管理創新的重要關鍵，因此，透過與學校合作，深耕校園，整合學校人才供應鏈與產業人才培育之價值鏈，將能預應數位化轉型與金融科技創新趨勢下，持續提升企業競爭力以及差異化之附加價值。

 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
準颱風「巴威」路徑詭異！周六先甩雨彈炸台　這區雨量最猛烈
陳時中「負面聲量創新高」　1450傾巢而出...他揭護航手法
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股ESG表現深獲國際肯定！元大投信主被動投資ESG連續獲獎與高評等

全球創舉！聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

土耳其在黑海發現「大量天然氣」　總統宣布：開創新紀元！

台達電、微軟、趨勢科技　三強攜手打造機械設備製造營運管理系統

烘一次＝洗衣6小時！專家曝「5大耗電魔王」太燒錢...激省秘招揭曉

她電費暴增「4倍」變13371元！一天跑40度　台電人員檢查揭真相

買大公司股票穩賺？他曝投資新手「1關鍵」常忽略：趨勢只是其一

「勞保萬一破產，退休金真的會沒了？」　安啦！一秒搞懂勞退新制

彰銀經營權之爭　台新金提4點說明：請財部提和解方案

「權值股領軍反攻」台股順利收復月線！投資專家：高殖利率標的　仍吸引資金挹注

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

稱邀到小英總統的靈？信徒狂拜　「聖皇新天公」影片瘋傳網全看傻

女騎士為撥開小強失控連撞3警車　警看傻...網見本人歪樓：原諒了啦

台股ESG表現深獲國際肯定！元大投信主被動投資ESG連續獲獎與高評等

全球創舉！聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

土耳其在黑海發現「大量天然氣」　總統宣布：開創新紀元！

台達電、微軟、趨勢科技　三強攜手打造機械設備製造營運管理系統

烘一次＝洗衣6小時！專家曝「5大耗電魔王」太燒錢...激省秘招揭曉

她電費暴增「4倍」變13371元！一天跑40度　台電人員檢查揭真相

買大公司股票穩賺？他曝投資新手「1關鍵」常忽略：趨勢只是其一

「勞保萬一破產，退休金真的會沒了？」　安啦！一秒搞懂勞退新制

彰銀經營權之爭　台新金提4點說明：請財部提和解方案

「權值股領軍反攻」台股順利收復月線！投資專家：高殖利率標的　仍吸引資金挹注

失速的列車，迷路的半島　談《屍速列車2：感染半島》

全台首次！24青少年主辦「防酒駕音樂會」　林昶佐也到場喊話

台股ESG表現深獲國際肯定！元大投信主被動投資ESG連續獲獎與高評等

27歲男烤肉聯誼溺斃！遺體泡水中3小時...上百遊客共游

他出差連線家裡鏡頭…看見兒子正「勒死媽媽」　頭罩保鮮膜拖進樹林　

館長開價10萬出場費！約戰台灣「楊氏太極拳傳人」李明：願花10萬看笑話

快訊／桃園深夜車禍！「2車撞爛變形」受困　5人緊急送醫

全球創舉！聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

中職／跨日戰後兄弟再戰獅　魏碩成生涯初先發對施子謙

碩士生用餐暴斃！嘉義豆奶攤3人判決出爐　死者父慟「司法黑暗」

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

財經熱門新聞

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

質疑土豪哥造假　本尊500萬對賭

電費暴增4倍！台電：漏電問題

勞退月領3萬！他用「4招」讓退休金變大

萬華鹹酥雞2大包僅「125元」

「勞保破產，退休金沒了？」安啦！1秒搞懂勞退新制

烘一次＝洗衣6小時！專家曝「5大耗電魔王」太燒錢...激省秘招揭曉

土耳其在黑海發現大量天然氣！

只要選擇做這件事　勞退月領足足多15000元

台達電、微軟、趨勢攜手打造機械設備製造營運管理系統

朋友借錢買聯發科套牢在720元...他PO文求助

買大公司股票穩賺？他曝投資新手「1關鍵」常忽略

下周油價擬漲0.5元　中油擬吸收漲價「九五汽油站穩24元大關」

聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

更多熱門

相關新聞

高股息龍頭基金登「2020上半年觀察報告」

高股息龍頭基金登「2020上半年觀察報告」

近年來國人退休理財意識崛起，加上國際ESG投資趨勢興起，元大投信立基於台股高修復力與高息優勢上，再結合投資市場兩大趨勢，為退休族群量身打造退休金融商品「元大台灣高股息優質龍頭基金」以擁有高息的優質龍頭企業做為成分股。

投資專家：定期定額買「優質、龍頭」企業　基金也能賺

投資專家：定期定額買「優質、龍頭」企業　基金也能賺

黃金價格飆破1800美元「創9年來新高價」

黃金價格飆破1800美元「創9年來新高價」

ETF鐵三角超夯！0050規模突破千億元　帶動ETF規模逾1.7兆元新高

ETF鐵三角超夯！0050規模突破千億元　帶動ETF規模逾1.7兆元新高

財訊／5G基金滿手好牌怎麼挑？

財訊／5G基金滿手好牌怎麼挑？

關鍵字：

元大投信

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

準颱風「巴威」近距離北上！週六這區防「豪雨彈」

狠父抱兒重摔沙發！生母一旁錄影

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

人妻攜子抓姦　音樂濕全裸躺床判賠50萬

熱低壓最快周六成強颱　不排除海警

陳時中調查彰化衛生局　負面聲量創新高

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

女街友將臨盆　護理師路邊協助分娩

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面