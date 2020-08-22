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全球創舉！聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

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▲聯發科以窄頻物聯網（NB-IoT）晶片完成全球首次5G物聯網高軌衛星資料傳輸測試。（圖／聯發科提供）

▲聯發科以窄頻物聯網（NB-IoT）晶片完成全球首次5G物聯網高軌衛星資料傳輸測試。（圖／聯發科提供）

財經中心／台北報導

聯發科5G技術再傳捷報！成功與國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）合作，以窄頻物聯網（NB-IoT）晶片完成全球首次5G物聯網高軌衛星資料傳輸測試，順利克服高軌衛星傳輸的訊號弱及訊號延遲的艱難挑戰，精準掌握傳輸時間，將可有效補足地面基地台覆蓋的限制，徹底發揮5G萬物互聯的特性。

繼推出全球最先進的5G旗艦級移動平台之後，聯發科技宣布，持續加速5G衛星物聯網先進通訊技術的發展，近期成功地透過Inmarsat的「Alphasat L波段衛星」，於赤道上方3萬5千公里處的地球同步軌道上（GEO）完成資料傳輸實測。

請繼續往下閱讀...

這次成果將會提交至5G國際標準組織3GPP的Rel-17非地面網路（NTN）國際標準化工作中，以推動5G標準體系的完善，支持更多應用場景和新型業務的發展。非地面網路主要運用衛星等非地面方式傳輸訊息，最常應用在基地台網路難以覆蓋且人跡罕至的大洋、沙漠、深山、極地等區域。

此次測試裝置搭載聯發科技基於標準窄頻物聯網（NB-IoT）所開發、支援衛星功能的晶片產品，成功地與商用的同步衛星建立了雙向通訊，為衛星通訊和行動通訊網路整合奠定基礎，實現新一代5G物聯網的整合服務。

聯發科技通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示，聯發科技與國際航海衛星通訊公司的合作，將加速產業在5G時代整合行動通訊和衛星網路的全球無縫覆蓋發展。

黃合淇說，聯發科技具有領先的行動通訊技術，是全球5G生態系的關鍵推手，也是3GPP標準的重要貢獻者，兩家公司的持續合作將有助於推展物聯網等垂直應用領域的5G創新。

國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）是全球行動衛星通訊第一把交椅，由聯合國最早指定的海上急難救助通訊系統的組織改組而成，擁有的衛星系統已覆蓋全地球地表面積。本次測試成功建立了與「Alphasat」同步衛星的通訊管道和數據傳輸，將使5G物聯網衛星通訊發展往前推進一大步。

搭載聯發科技晶片的測試裝置從義大利北部往國際航海衛星通訊公司高軌同步衛星傳輸資料，並透過富奇諾太空中心（Fucino Space Center）成功收到回訊。測試用的基地台是由台灣資訊工業策進會開發，以現有地面行動網路的基地台改造成適合接收衛星訊號的基地台，順利完成本次測試工作。

 

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