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媽傳長輩圖「老鼠吃米」勸努力！她用超強數學邏輯破解：可躺著吃幹嘛出去

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▲▼老鼠吃米。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名母親傳給女兒「老鼠吃米」的預言故事，沒想到反遭破解。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

通訊軟體LINE常會有一些超勸世的長輩圖。一名女網友近日收到媽媽傳的「老鼠與米缸」的故事，勸她要趁年輕打拚，沒想到被她用超強的數學邏輯打臉，讓「長輩圖」故事瞬間被破解，吸引6000多位網友討論，大讚是最強雞湯破解法。

這名網友18日在臉書分享媽媽傳來了的一張「勵志雞湯」，內文寫到「當老鼠在米缸都是米的時候，老鼠覺得很安逸；當某天米缸見底，才發現想跳出去已無能為力。有一種陷阱，名叫安逸」，文末還特別註記，「別在最能吃苦的年紀選擇安逸，混下去很簡單，混上去不容易」。

請繼續往下閱讀...

沒想到原PO看完後，發現了這個故事的漏洞，馬上用數學邏輯回覆媽媽，「一隻老鼠平均每日進食10-30克，取平均值大約23克，而老鼠平均壽命1-2年，取平均值1.5年大約548天，則假設一隻老鼠一輩子的進食量是23克×548=12604克=12.604公斤。另外，容量10公斤的米缸其實不少，考慮到老鼠可以亂跑進米缸基本上不會是剛出生，有很大的機率那個米缸就夠老鼠躺著吃一輩子了，出去幹嘛？」

好ㄌ媽不要再傳雞湯給我了 - 更新 現在時間8/19 1655 前面我有答應直接存圖的就算了 但之後要轉的請利用Fb分享功能轉這篇原文 轉出Fb請附本文連結 留言也有一些討論有興趣可以看看 像是更精確的計算還有喝水的問題還有老鼠到底能不能跳出去之類的 謝謝大家 咩噗

蒼崎 みやび發佈於 2020年8月18日 星期二

▲原po對於媽媽傳來的勵志雞湯表示，若能躺著吃一輩子，出去幹嘛？

許多網友看到了原PO的神回覆都驚嘆，原來長輩圖也有被擊敗的一天，紛紛在底下留言，「邏輯玩家獲勝」，「教你如何用理性分析打破無用雞湯」、「我要笑死」、「這個蠻有道理的」、「學好數理化，雞湯不害怕」、「各位，這就是數學與科學」。

不過也有不少網友認真起來討論這隻老鼠的處境，「吃完會拉啊，用拉的屎堆斜坡出去」，「吃到最後米都是混著屎吃的吧」、「誰家的米缸裡面住老鼠會沒發現啦」、「少算了一個缺水的問題，老鼠大概爽一個禮拜就差不多去了」、「一般常見老鼠跳躍力約為40-50公分，是受訓過或是常跳的可以跳到一米至兩米，因此關得住的餓不死，餓的死的關不住」。

對此，原PO也附上了媽媽後續的回覆，「所言只是假設，那也只是機率很大而已。寓意只是告知能居安思危」。

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