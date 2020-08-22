銀行逆推飛航卡「里程加碼、機票折扣」　不出國也能買免稅品

▲銀行陸續調整飛航卡權益，紛紛祭出里程加碼、機票折扣等回饋。（示意圖／記者謝盛帆）

記者紀佳妘／台北報導

疫情打亂許多人的差旅計畫，銀行陸續調整飛航卡權益因應，紛紛祭出里程加碼、機票折扣等，像是中信華航聯名卡提供卡友最高6元1哩，而滙豐旅人卡也針對華航、長榮的飛行客推出滿額加送1萬哩，至於台新國泰航空聯名卡則瞄準國旅商機，新增4大指定消費最優5元累積1里，讓民眾能快速累積里數，甚至不用出國也能買免稅品。

中信銀行最新發行中華航空聯名卡，提供卡友最高6元1哩，累積1萬2,000哩即可兌換國外來回機票，另位升等華夏會員金卡會籍、華航官網購買台灣出發至全球航線機票享85折起，即日起至今年12月31日止，消費滿額最高贈8萬8,000哩等限量優惠，讓民眾能快速累哩，及享有尊榮禮遇。

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滙豐（台灣）銀行推出「滙豐旅人信用卡」加碼哩程兌換計畫，旅遊積分可兌換全球超過20家航空公司與3大國際連鎖飯店。另針對長榮航空與中華航空的飛行常客推出限時哩程兌換加碼回饋，到今年12月底前卡友滿3萬哩加送1萬哩，且加碼回饋無上限，也就是「兌換越多，回饋越多」。

台新銀行也規劃後疫情時代飛航客的新權益，國泰航空聯名卡下半年取消「越飛越有哩」飛行門檻限制，不論是否搭乘國泰航空，皆可享有4大指定類別（國內旅遊、量販超市、4大超商、外送平台）最優5元1里數。此外，到年底前免出國，到昇恆昌全據點購物也可享免稅再9折起優惠。

舉例來說，民眾在超商買咖啡、到全聯採買生活用品，或不想出門時，叫Uber Eats美食外送，都可以最低門檻累積里數，讓民眾不出國也能快速累積亞洲萬里通里數。