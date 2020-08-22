　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

銀行逆推飛航卡「里程加碼、機票折扣」　不出國也能買免稅品

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲廖姓女子今年7月在桃園機場出境前在免稅店試戴項鍊，卻將價值25萬餘元手環帶走，遭控侵占。（資料照／記者謝盛帆攝）

▲銀行陸續調整飛航卡權益，紛紛祭出里程加碼、機票折扣等回饋。（示意圖／記者謝盛帆）

記者紀佳妘／台北報導

疫情打亂許多人的差旅計畫，銀行陸續調整飛航卡權益因應，紛紛祭出里程加碼、機票折扣等，像是中信華航聯名卡提供卡友最高6元1哩，而滙豐旅人卡也針對華航、長榮的飛行客推出滿額加送1萬哩，至於台新國泰航空聯名卡則瞄準國旅商機，新增4大指定消費最優5元累積1里，讓民眾能快速累積里數，甚至不用出國也能買免稅品。

中信銀行最新發行中華航空聯名卡，提供卡友最高6元1哩，累積1萬2,000哩即可兌換國外來回機票，另位升等華夏會員金卡會籍、華航官網購買台灣出發至全球航線機票享85折起，即日起至今年12月31日止，消費滿額最高贈8萬8,000哩等限量優惠，讓民眾能快速累哩，及享有尊榮禮遇。

請繼續往下閱讀...

滙豐（台灣）銀行推出「滙豐旅人信用卡」加碼哩程兌換計畫，旅遊積分可兌換全球超過20家航空公司與3大國際連鎖飯店。另針對長榮航空與中華航空的飛行常客推出限時哩程兌換加碼回饋，到今年12月底前卡友滿3萬哩加送1萬哩，且加碼回饋無上限，也就是「兌換越多，回饋越多」。

台新銀行也規劃後疫情時代飛航客的新權益，國泰航空聯名卡下半年取消「越飛越有哩」飛行門檻限制，不論是否搭乘國泰航空，皆可享有4大指定類別（國內旅遊、量販超市、4大超商、外送平台）最優5元1里數。此外，到年底前免出國，到昇恆昌全據點購物也可享免稅再9折起優惠。

舉例來說，民眾在超商買咖啡、到全聯採買生活用品，或不想出門時，叫Uber Eats美食外送，都可以最低門檻累積里數，讓民眾不出國也能快速累積亞洲萬里通里數。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／北北基11縣市大雨特報！颱風逼近　外圍環流掃雨彈
蘭嶼撿到「飄怪香黑石」！他回家一看冒香汁　價值600萬
快訊／巴威颱風生成　10:30發布海上警報
快訊／第8號颱風巴威生成！今晚挾雨彈灌台　再「增胖」恐海陸警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

銀行逆推飛航卡「里程加碼、機票折扣」　不出國也能買免稅品

看財報、研究產業　分享投資心法

創新高不再是奇蹟　高點上如何操作？

台股ESG表現深獲國際肯定！元大投信主被動投資ESG連續獲獎與高評等

全球創舉！聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

土耳其在黑海發現「大量天然氣」　總統宣布：開創新紀元！

台達電、微軟、趨勢科技　三強攜手打造機械設備製造營運管理系統

烘一次＝洗衣6小時！專家曝「5大耗電魔王」太燒錢...激省秘招揭曉

她電費暴增「4倍」變13371元！一天跑40度　台電人員檢查揭真相

買大公司股票穩賺？他曝投資新手「1關鍵」常忽略：趨勢只是其一

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

BL劇男神卞慶華DIY片外流「謝忻也看過」　自認「被誘騙」：像好朋友這樣的聊天...

稱邀到小英總統的靈？信徒狂拜　「聖皇新天公」影片瘋傳網全看傻

銀行逆推飛航卡「里程加碼、機票折扣」　不出國也能買免稅品

看財報、研究產業　分享投資心法

創新高不再是奇蹟　高點上如何操作？

台股ESG表現深獲國際肯定！元大投信主被動投資ESG連續獲獎與高評等

全球創舉！聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

土耳其在黑海發現「大量天然氣」　總統宣布：開創新紀元！

台達電、微軟、趨勢科技　三強攜手打造機械設備製造營運管理系統

烘一次＝洗衣6小時！專家曝「5大耗電魔王」太燒錢...激省秘招揭曉

她電費暴增「4倍」變13371元！一天跑40度　台電人員檢查揭真相

買大公司股票穩賺？他曝投資新手「1關鍵」常忽略：趨勢只是其一

快訊／北北基等11縣市大雨特報！颱風逼近⋯外圍環流掃雨彈來台

傳馬回鍋接國民黨主席　吳敦義挺：馬英九年華正勝！

孫安佐爆復合阿乃！　「PO出親密照放閃」甜喊：你很棒…分手8個月追回她

洋基惡夢再起！又添3傷兵　已10名主力進傷兵名單

福斯「Golf R性能旅行車」首度被抓包　315匹預約明年見！

媽傳長輩圖「老鼠吃米」勸努力！她用超強數學邏輯破解：可躺著吃幹嘛出去

倒數計時快卡位！「大稻埕愛你愛你煙火」6大拍攝點懶人包

1萬元上下的七夕精品禮物清單！狗狗飾品超萌、手機套什麼型號都能用

趁暑假玩遍全台！學生族「花900元爽搭火車」　衝富岡賞蒸汽火車王

肉餡飽滿還加邪惡甜醬！彰化排隊炸肉圓　清甜豆腐湯只要15元

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

財經熱門新聞

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

質疑土豪哥造假　本尊500萬對賭

電費暴增4倍！台電：漏電問題

勞退月領3萬！他用「4招」讓退休金變大

「勞保破產，退休金沒了？」安啦！1秒搞懂勞退新制

只要選擇做這件事　勞退月領足足多15000元

烘一次＝洗衣6小時！專家曝「5大耗電魔王」太燒錢...激省秘招揭曉

土耳其在黑海發現大量天然氣！

聯發科完成世界首次「5G衛星物聯網」資料傳輸測試

萬華鹹酥雞2大包僅「125元」

朋友借錢買聯發科套牢在720元...他PO文求助

下周油價擬漲0.5元　中油擬吸收漲價「九五汽油站穩24元大關」

台達電、微軟、趨勢攜手打造機械設備製造營運管理系統

謝金河：台灣價值會彰顯在資產股上

更多熱門

相關新聞

富邦人壽危機入市加碼台股逾1100億

富邦人壽危機入市加碼台股逾1100億

富邦金控今（21）日舉行法說會，今年初受到疫情影響，資本市場劇烈波動，富邦人壽危機入世，第2季加碼台股1,109億元，富邦金控總經理韓蔚廷表示，未來將著重體質優良，具有一定股息配發能力，還有產業發展前景較大的方向來調整。

北富銀雨天不收傘挺企業紓困418億

北富銀雨天不收傘挺企業紓困418億

精品開戰專櫃挑戰最低價　人潮擠爆一度暫停交易

精品開戰專櫃挑戰最低價　人潮擠爆一度暫停交易

第三航廈4度招標　2廠商通過

第三航廈4度招標　2廠商通過

「猜猜我是誰」耍詐　車手臨櫃提款露餡被逮

「猜猜我是誰」耍詐　車手臨櫃提款露餡被逮

關鍵字：

台新中信滙豐銀行飛航卡信用卡刷卡免稅出國疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

準颱風「巴威」近距離北上！週六這區防「豪雨彈」

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面