2021年基本工資調漲至24k　四成二雇主降低徵才意願

▲基本工資調漲至24k，四成二雇主降低徵才意願。（圖／unsplash）



記者余弦妙／台北報導

基本工資確定將在明（2021）由現行的2萬3800元，調漲至2萬4000元，而時薪則由原本的158元，調漲至160元，預估有超過兩百萬名勞工受惠，對此，yes123求職網也進行了調查，結果顯示有四成二的企業坦言，會因此降低公司徵才意願。

yes123求職網指出，明年基本工資再度調漲，對於整體職缺平均起薪，仍然有62.4%的公司透露，會跟進調升，不過也有41.7%的企業坦言，預估會因此降低公司徵才意願。

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另外，若同時考量「物價與收入」，有高達89.3%的勞工表示，支持明年基本工資的月薪再調漲，但比例略低於去年同期調查的91.6%。其中勞方力挺者對於「合理月薪」水準，有38.9%認為，至少要3萬元。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，不論是外銷或內銷導向廠商，皆受到疫情衝擊，因此資方今年應該傾向希望基本工資「凍漲」一年。只是基本工資的精神，就是考量邊際勞工的生活，這些弱勢族群今年的經濟情況，又特別受到疫情影響，不少人甚至需要紓困度日，因此今年基本工資的調整，仍可視為另一種「變相的」經濟紓困方式。

楊宗斌說，其實面對疫情年，像是南韓，澳洲兩國，還是選擇微幅調升基本(最低)工資，但像是日本就維持不變。防疫表現不錯的台灣，經濟成長率有望保持正成長，整體大環境仍存在著微調空間。