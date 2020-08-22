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創新高不再是奇蹟　高點上如何操作？

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文／理周教育學苑．方鈞

Q:台股資金行情持續，雖然近期許多股票股價拉回，但回檔之後的續攻能量仍不減，市場大戶三大法人、大股東、主力群等看俏，但連波漲勢下台股即將再度挑戰大關13000點，該如何看待這波行情？

A:自美國實行QE以來，鈔票不停印，資金亂竄，湧入全球導致許多資金行情出現，其中台灣吸引了許多外資投資，影響台股國內外利多因素有經濟數據好轉，台灣在新冠疫情的衝擊下，對比各國影響相對較小，也因此吸引資金湧入，形成資金效應並且持續，電子業傳統旺季為第三季，有利業績表現，在種種條件下形成台股多方格局，台幣也應聲而漲。

雖然市場有許多利空因素，例如美中關係緊張摩擦升溫，以及近期發現新冠病毒(COVID-19)的突變病毒株D614G，擁有比以往更強的感染力，傳播速度甚至比一般病毒株快上十倍，第二波疫情疑慮仍在。

另外，美國新一輪的財政刺激方案陷入僵局，目前仍不確定是否實施，種種因素都使市場不確定性升高。

請繼續往下閱讀...

不過台股在多項利空襲擊情況下，8月17日仍由黑翻紅，開高震盪走高，重回12800點，電子股續強，權值股的台積電、聯電、聯發科等上漲，另外，三大法人站在買方大買139億元，資金仍在，大戶沒跑，甚至資金湧向傳產等中小型股，盤後加權指數大漲逾百點達到12900點，權值股走勢台積電(2330)、大立光(3008)皆漲逾1％，8月18日大盤最高來到12981點。

盤勢處於接近13000高檔後，大戶要落跑早就不見人影，外資沒有大幅減碼，目前資金還是停留在市場，台股依是強勢格局。

個股操作上，三大法人、主力群等大戶換股操作頻繁，當沖的投資人也不在少數，只是加權指數目前整理中，雖然多方格局未變，但面臨多種市場上的不確定因素，投資人應多重視基本面，太高評價的個股則不建議過度追捧。

選股以季報表現為主，電子股仍是現階段主流，而半導體年增率高，如果是股價淨值偏低與半年來財報表現優於預期的相關股票，也值得特別注意，建議投資人做中長期打算，台股指數盤整等待機會，逢低時進場布局優質股！想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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